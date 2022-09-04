Команда Мирчи Луческу проигрывает уже четвертый матч подряд во всех турнирах.

В субботу, 3 сентября, киевское "Динамо" проиграло луганской "Заре" в рамках третьего тура УПЛ.

Это фиаско стало для "бело-синих" уже вторым кряду в рамках чемпионата Украины по футболу, ранее подопечные Мирчи Луческу с разгромным счетом уступили "Днепру-1" (0:3).

Таким образом, после двух сыгранных матчей "Динамо" с нулем в графе очков находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы УПЛ с разницей мячей 2:6. Это является клубным антирекордом в рамках чемпионатах Украины.

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Это худший старт в истории столичного клуба. До этого антирекордом "Динамо" был сезон-2007/08 - тогда "бело-синие" начинали чемпионат с двух ничьих.

Если взять в учет еще последние игры "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов против португальской "Бенфики", то киевский гранд проигрывает уже четыре матча кряду. Общий счет - 2:10.

В четверг, 8 сентября, киевское "Динамо" сыграет стартовый матч группового этапа Лиги Европы против турецкого "Фенербахче", а на следующих выходных в рамках четвертого тура чемпионата Украины по футболу сыграет против футбольного клуба "Львов".

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