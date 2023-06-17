В сети появилось атмосферное видео.

Фанатский сектор болельщиков сборной Латвии исполнил кричалку "Путин - Х##ло" на домашнем матче с Турцией (2:3) в рамках отбора к Евро-2024.

В сети появилось видео, на котором латвийцы стоя скандируют кричалку о президенте РФ в течение пары десятков секунд. Игра проходила на стадионе "Сконто" в Риге.

Напомним, что кричалку "Путин - х***о ла ла ла ла..." придумали ультрас харьковского "Металлиста" в 2014 году. В 2021 году украинские болельщики в поединке 3-го тура чемпионата Европы по футболу против Австрии спели хит о Путине и это попало в эфир российского телевидения. Интересно, что фанаты сборной Австрии тоже на улицах Бухареста кричали песню о Путине.

Осенью 2021 года на "Арене Львов" фанаты сборной Украины ярко пели бессмертный хит о Путине.

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