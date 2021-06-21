На улицах Бухареста царит атмосфера футбольного праздника.

В столице Румынии, Бухаресте, накануне судьбоносного поединка третьего тура Евро-2020 между сборными Украины и Австрии болельщики обеих команд объединились и весело провели досуг.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Австрия.

На одной из улиц Бухареста группа фанатов спела широко известную кричалку о президенте РФ. Видеоролик опубликовала страница "Зоря Лондонск" в Instagram.

Напомним, что в России чиновники очень возмущены тем, что на стадионах во время Евро-2020 скандируют песню о Путине. В дополнение, в РФ призвали применить дисциплинарные санкции против украинских болельщиков.

Читайте также"Уважаю Россию": экс-тренер Динамо и сборной Украины отреагировал на скандал с формой

Украина - Австрия: перед матчем

Обе команды в группе С уступили Нидерландам, но выиграли у Северной Македонии. К очной встрече Австрия и Украина подходят с одинаковым количеством очков. Но команда Шевченко располагается выше в таблице, поскольку имеет больше забитых голов (4:4 против 3:3 у австрийцев).

Украина дважды встречалась с Австрией в товарищеских матчах - 2:1 в 2011 году и 2:3 в 2012-ом.

Сохранить второе место в группе С Украине позволит даже ничейный результат. В то же время поражение отбросит "желто-синих" на итоговую третью позицию. Австрия же должна одержать только победу, если хочет финишировать второй.

Уже известно, что поединок будет обслуживать "фартовый" для Украины арбитр, работавший на матче Евро-2012, когда "желто-синие" победили Швецию (2:1).

Тренерский штаб Украины уже сформировал заявку на игру.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин