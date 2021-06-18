Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков эмоционально прокомментировал то, что украинские зрители на трибунах во время поединка Евро-2020 скандировали оскорбления с матерными словами о Путине.
80-летний чиновник побуждает УЕФА разобраться в этом инциденте. Колосков оскорбил украинцев и надеется, что поведение наших болельщиков зафиксировал делегат УЕФА в протоколе.
"Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, вместе с их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное разбирательство", - сказал Колосков для Sport24.
Ранее член комитета Госдумы РФ Дмитрий Свищев также обидел украинцев.
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