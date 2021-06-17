Это назвали "спланированной провокацией против России".

В России заявили о необходимости "жестко отреагировать" на оскорбления Владимира Путина украинскими болельщиками.

Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

По его словам, на матче Евро-2020 в Бухаресте фанаты выкрикивали оскорбления в адрес президента РФ.

Он заявил, что на этот инцидент должно отреагировать руководство УЕФА.

Читайте также"Было приятно смотреть": Шевченко подвел итоги матча с Северной Македонией"Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. Вместо того чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей", - заявил он.

Также он назвал оскорбления "хорошо спланированной провокацией против России".

"УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости", - сказал Свищев.

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Автор: Людмила Жерновская