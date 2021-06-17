"Желто-синие" не забили пенальти, но удержали добытое в первом тайме преимущество.

Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020. Во 2-м туре группового этапа "желто-синие" в Бухаресте обыграли сборную Северной Македонии.

Андрей Шевченко по сравнению с матчем 1-го тура провел в стартовом составе украинской команды две замены. Николай Шапаренко заменил травмированного Александра Зубкова, а Тарас Степаненко появился вместо Сергея Сидорчука.

В первой половине матча украинцы доминировали на поле и во второй половине тайма смогли воплотить свое преимущество в забитые мячи.

На 28-й минуте Андрей Ярмоленко мог забивать после острой передачи Руслана Малиновского, но вратарь македонской сборной вовремя вышел из ворот и спас свою команду. Украина заработала угловой, после которого и вышла вперед.

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После подачи с углового Александр Караваев записал себе в актив голевой пас, который станет одним из самых красивых на Евро-2020 - он пяткой продлил полет мяча, а Андрей Ярмоленко успел подставить ногу на дальней штанге.

А на 34-й минуте Ярмоленко выступил уже в роли ассистента - он вывел на ворота Романа Яремчука, и форвард переиграл голкипера ударом в ближний угол.

Македонцы забили под конец тайма, но гол Горана Пандева был справедливо отменен.

На 55-й минуте Георгий Бущан перевел мяч в перекладину после удара Александара Трайковски, следом Александр Караваев сфолил на Горане Пандеве, и арбитр назначил пенальти. Бущан среагировал на удар Эзджана Алиоски с "точки", но македонец первым успел к мячу и сыграл на добивании.

В дальнейшем у украинской сборной супермомент был на 75-й минуте,но Виктор Цыганков из убойной позиции промахнулся по воротам.

На 83-й минуте матча Украина могла снимать все вопросы - в ворота македонцев был назначен пенальти, после того, как Руслан Малиновский подавал со штрафного, и мяч попал в руку. Но Малиновский не реализовал одиннадцатиметровый - вратарь парировал удар.

В нервной концовке Украина смогла удержать победный счет.

Украина - Северная Македония - 2:1

Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 - Алиоски, 57

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Зинченко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Малиновский (Соболь, 90+1), Яремчук (Беседин, 70), Ярмоленко (Цыганков, 69)

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велковски (Тричковски, 85), Ристовски, Алиоски, Спировски (Чурлинов, 46), Адеми (Ристевски, 85), Николов (Трайковски, 46), Барди (Аврамовски, 77), Эльмас, Пандев

Предупреждения: Шапаренко - Велковски

Нереализованные пенальти: Малиновский, 85 - Алиоски, 57 (вратарь)

Видеообзор матча (дополняется)

1-й тайм

Украина - Северная Македония: цифры и факты

Сборная Украины прервала серию из шести подряд поражений на чемпионатах Европы и одержала свою вторую победу на Евро в истории.

Во втором подряд матче Евро-2020 в составе украинской сборной голами отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Они вошли в число лучших бомбардиров турнира.

Андрей Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по количеству результативных действий в составе сборной Украины - 63 очка (42 гола и 21 голевая передача). У Шевченко - 62 очка (8 голов и 13 голевых передач).

Евро-2020: группа С

В группе С борьбу за выход в плей-офф ведут Украина, Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

В 1-м туре сборная Украины уступила Нидерландам (2:3), а Австрия обыграла Северную Македонию.

Нидерланды и Австрия свой матч 2-го тура проведут сегодня, 17 июня. Начало - в 22.00.

После двух туров сборная Украины набрала 3 очка, у Македонии - 0. У Нидерландов и Австрии - по 3 очка, но сыгран один матч.

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Автор: Антон Дударь