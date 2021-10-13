Сборная Украины играла со сборной Боснии и Герцеговины.

Украинские болельщики хором спели песню "Путин х**ло" в ходе матча квалификации на чемпионат мира-2022.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На записи можно услышать, что зрители "Арены Львов" скандировали слова песни в начале матча, а также в конце первого тайма.

Напомним, что ранее эту песню исполнили во время репетиции военного парада ко Дню Независимости в Киеве.

Тогда российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире своего шоу назвала Украину "Талибаном". Она заявила, что российско-украинским отношениям после этой песни на параде военных - "хана".

Украина - Босния и Герцеговина: итоги матча

Сборная Украины в очередном матче квалификации на чемпионат мира-2022 принимала сборную Боснии и Герцеговины. Матч прошел на "Арене Львов" и завершился вничью. Как известно, сборная Украины сыграла вничью в шестой раз в семи матчах квалификации ЧМ-2022.

Автор: Виолетта Орлова