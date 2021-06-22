Болельщики сборной Украины во время поединка с Австрией / фото REUTERS

Украинские болельщики в поединке 3-го тура чемпионата Европы по футболу против Австрии спели широко известный хит о президенте РФ. Этот матч Евро-2020 транслировал общероссийский федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", и кричалка от наших фанатов прозвучала также и для российских зрителей футбола.

На 13-й минуте игры на трибунах начало звучать "Путин - х**ло ла ла ла ла...". Комментатор Александр Аксенов сделал вид, что не услышал этого, и продолжил рассказывать историю о нападающем сборной Австрии Марко Арнаутовиче.

Напомним, что накануне игры в Бухаресте австрийские болельщики также скандировали ругательную песню о Путине.

Напомним, что в России чиновники очень возмущены тем, что на стадионах во время Евро-2020 скандируют песню о Путине. В дополнение, в РФ призвали применить дисциплинарные санкции против украинских болельщиков.

Читайте также"Уважаю Россию": экс-тренер Динамо и сборной Украины отреагировал на скандал с формой

Украина - Австрия: итоги матча

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин