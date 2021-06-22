Комментатор матча сделал вид, что будто ничего не слышно.

Украинские болельщики в поединке 3-го тура чемпионата Европы по футболу против Австрии спели широко известный хит о президенте РФ. Этот матч Евро-2020 транслировал общероссийский федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", и кричалка от наших фанатов прозвучала также и для российских зрителей футбола.

На 13-й минуте игры на трибунах начало звучать "Путин - х**ло ла ла ла ла...". Комментатор Александр Аксенов сделал вид, что не услышал этого, и продолжил рассказывать историю о нападающем сборной Австрии Марко Арнаутовиче.

Напомним, что накануне игры в Бухаресте австрийские болельщики также скандировали ругательную песню о Путине.

Напомним, что в России чиновники очень возмущены тем, что на стадионах во время Евро-2020 скандируют песню о Путине. В дополнение, в РФ призвали применить дисциплинарные санкции против украинских болельщиков.

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Украина - Австрия: итоги матча

Сборная Украины проиграла австрийцам со счетом 0:1 и потеряла второе место в группе С.

По итогам 3-го тура с 3 набранными очками Украина заняла третье место в группе. Теперь выйти в плей-офф "желто-синие" могут только в том случае, если попадут в число четырех лучших команд среди тех, которые займут третьи места.

В то же время сборная Австрии набрала 6 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала австрийцы сыграют с Италией.

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Автор: Артем Будрин