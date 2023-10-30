Борьбу за трофей ведут восемь клубов, среди которых 7 представителей УПЛ и один - Первой лиги.

С 30 октября по 2 ноября будут сыграны матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

На этой стадии турнира борьбу за трофей ведут восемь команд, среди которых один представитель Первой лиги ("Виктория", Сумы) и семь представителей Премьер-лиги ("Шахтер", "Черноморец", "Заря", "Ворскла", "Полесье", "Оболонь", "Александрия").

Донецкий "Шахтер" в рамках четвертьфинала Кубка страны встретится с "Викторией". Игра пройдет в Киеве на стадионе "Левый Берег".

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Одесский "Черноморец" примет на своем поле луганскую "Зарю". "Полесье" в Житомире сыграет с "Александрией", а "Ворскла" отправится в гости к "Оболони".

Кубок Украины-2023/24: расписание матчей 1/4 финала

Понедельник, 30 октября

15:00 "Виктория" - "Шахтер"

Среда, 1 ноября

15:00 "Черноморец" - "Заря"

Четверг, 2 ноября

15:00 "Полесье" - "Александрия"

17:00 "Оболонь" - "Ворскла"

Напомним, последним победителем Кубка Украины по футболу является киевское "Динамо". В сезоне-2020/21 киевляне победили луганскую "Зарю". В текущем розыгрыше Кубка Украины "бело-синие" вылетели на стадии 1/8 финала, сенсационно проиграв "Оболони".

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка Украины не проводился из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ. В сезоне 2021/22 турнир был завершен досрочно по той же причине.

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