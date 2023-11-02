Героем матча стал Денис Бойко, отбивший удар в серии пенальти.

В четверг, 2 ноября, состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Полесье" принимало "Александрию".

Игра проходила на стадионе "Центральный" в Житомире.

В основное и дополнительное время команды голов не забивали, следовательно, победитель этой встречи определялся в серии послематчевых пенальти. Героем серии пенальти стал вратарь "Полесья" Денис Бойко. Именно благодаря его сейву житомирская команда победила и вышла в полуфинал Кубка Украины.

"Полесье" - "Александрия" - 0:0 (4:3 пен.)

"Полесье": Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Танковский (Огиря, 86), Крушинский (Кушниренко, 63), Янаков (Макуана, 46), Грицук (Мустафаев, 63), Казак, Шастал (Ариэлсон, 6)

"Александрия": Шевченко, Мартынюк (Копина, 40), Логинов, Савченко, Скорко, Смирный, Михайленко (Шостак, 27), Сигеев (Белошевский, 75), Шулянский, Андрейчук (Погорелый, 46), Джевани (Калитвинцев, 75)

Видео серии пенальти:

Добавим, что ранее уже определились два участника 1/2 финала Кубка Украины по футболу: донецкий "Шахтер" разгромил "Викторию" из города Сумы, а одесский "Черноморец" разобрался с луганской "Зарей".

Последний участник полуфинала Кубка страны определится в паре "Оболонь" - "Ворскла".

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