Победу "горнякам" принесли голы Назарины, Зубкова и Ракицкого.

В понедельник, 30 октября, состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Виктория" играла против "Шахтера".

Матч проходил на стадионе "Левый Берег" в Киеве и завершился разгромной победой "горняков".

Счет в игре был открыт на 17-й минуте - отличился хавбек "Шахтера" Егор Назарина. Спустя три минуты "горняки" удвоили преимущество в счете - гол с передачи Ярослава Ракицкого забил Александр Зубков. В самой концовке встречи Ярослав Ракицкий забил третий мяч в ворота "Виктории" и установил финальный счет на табло.

Видео дня

"Виктория" - "Шахтер" 0:3

Голы: Назарина (17), Зубков (20), Ракицкий (90+1)

"Виктория" (стартовый состав): Шелихов, Нелин, Бычков, Сасовский, Ульянов, Долинский, Савченко, Байдал, Мышенко, Здырко, Галенко

"Шахтер" (стартовый состав): Ризнык, Бондарь, Судаков, Ракицкий, Зубков, Гочолеишвили, Азаров, Келси, Бондаренко, Назарина, Невертон

Отметим, что эта победа стала дебютной для Марино Пушича на посту главного тренера "Шахтера". Боснийский специалист возглавил донецкий клуб 24 октября. Во главе "горняков" он дебютировал в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:2).

Свой следующий матч "Шахтер" сыграет 3 ноября. В рамках 13-го тура УПЛ "горняки" встретятся с киевским "Динамо".

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