Марино Пушич подписал с донецким "Шахтером".

Бывший помощник главного тренера "Фейеноорда" Марино Пушич возглавил донецкий "Шахтер".

О назначении 52-летнего специалиста сообщает официальный сайт "горняков". Марино Пушич подписал с "Шахтером" контракт до лета 2026 года.

По информации СМИ, "Шахтер" заплатит денежную компенсацию "Фейеноорду" за переход Пушича в донецкий клуб. Сумма компенсации не разглашается.

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Стоит отметить, что Марино Пушич практически не имеет опыта самостоятельной работы. Единственным клубом, в котором боснийский специалист работал главным тренером, был "Твенте" (2018-2019 гг.). С этим клубом Пушич выиграл второй по силе дивизион в Нидерландах. В последнее время 52-летний тренер работал помощником Арне Слота в нидерландском "Фейеноорде".

Напомним, 29 октября "Шахтер" объявил о расторжении контракта с нидерландским специалистом Патриком ван Леувеном, который проработал в клубе всего 105 дней. После увольнения нидерландца команду временно возглавил легенда "горняков" Дарио Срна. Под руководством хорвата дончане разгромили черкасский ЛНЗ (3:0) в рамках 11-го тура УПЛ.

Добавим, что Марино Пушич дебютирует на должности главного тренера "Шахтера" уже в среду, 25 октября, в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны".

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