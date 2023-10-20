Патрик ван Леувен проработал на должности наставника "Шахтера" всего 105 дней.

Накануне "Шахтер" неожиданно объявил об увольнении главного тренера команды Патрика ван Леувена. На его место временно исполняющим обязанности был назначен Дарио Срна.

Хорватский специалист дал интервью клубному каналу "Шахтера", в котором назвал причину, почему руководство клуба уволило нидерландского тренера.

"Настал день, когда мы должны сказать честно и откровенно, чтобы быть перед нашими болельщиками честными и справедливыми, что у нас, к сожалению, не получилось. У нас не получилось играть в тот футбол, который нужен болельщикам, президенту клуба, нам всем вместе взятым.

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Мы не могли найти способ играть в "шахтерский" футбол. И могу только сказать Патрику и тренерскому штабу спасибо за хорошую работу, но мы решили идти другим путем. Ему желаем всего лучшего, успехов и отличных спортивных результатов", - заявил Дарио Срна.

Стоит отметить, что Патрик ван Леувен пришел в "Шахтер" из "Зари" в июле этого года. Нидерландец проработал главным тренером "горняков" всего 105 дней, что является антирекордом в истории донецкого клуба за время независимости Украины.

В текущем сезоне чемпионата Украины под руководством ван Леувена "Шахтер" одержал пять побед, три раза сыграл вничью и один раз проиграл. В турнирной таблице УПЛ "горняки" занимают третье место.

В Лиге чемпионов у "горняков" одна победа и одно поражение.

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