Накануне "Шахтер" неожиданно объявил об увольнении главного тренера команды Патрика ван Леувена. На его место временно исполняющим обязанности был назначен Дарио Срна.
Хорватский специалист дал интервью клубному каналу "Шахтера", в котором назвал причину, почему руководство клуба уволило нидерландского тренера.
"Настал день, когда мы должны сказать честно и откровенно, чтобы быть перед нашими болельщиками честными и справедливыми, что у нас, к сожалению, не получилось. У нас не получилось играть в тот футбол, который нужен болельщикам, президенту клуба, нам всем вместе взятым.
Мы не могли найти способ играть в "шахтерский" футбол. И могу только сказать Патрику и тренерскому штабу спасибо за хорошую работу, но мы решили идти другим путем. Ему желаем всего лучшего, успехов и отличных спортивных результатов", - заявил Дарио Срна.
Стоит отметить, что Патрик ван Леувен пришел в "Шахтер" из "Зари" в июле этого года. Нидерландец проработал главным тренером "горняков" всего 105 дней, что является антирекордом в истории донецкого клуба за время независимости Украины.
В текущем сезоне чемпионата Украины под руководством ван Леувена "Шахтер" одержал пять побед, три раза сыграл вничью и один раз проиграл. В турнирной таблице УПЛ "горняки" занимают третье место.
В Лиге чемпионов у "горняков" одна победа и одно поражение.