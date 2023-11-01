Победу "Черноморцу" принесли три голам Штогрина и мяч Васильева.

В среду, 1 ноября, состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Черноморец" принимал луганскую "Зарю".

Игра проходила в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершилась разгромной победой "моряков".

Главным героем этой встречи стал нападающий одесситов Андрей Штогрин, который отличился тремя забитыми голами. Еще один мяч в составе "Черноморца" забил Александр Васильев. Единственный мяч "Зари" в этой игре забил Эдуардо Герреро.

Видео дня

"Черноморец" - "Заря" - 4:1

Голы: Штогрин 21, 33, 72, Васильев 59 - Герреро 79

"Черноморец": Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк (Хадида 85), Путря, Васильев, Штогрин (Вакула 81), Шпорн, Кузик (Авагимян 78), Бадибанга (Дада 77), Иеде (Бойчук 81)

"Заря": Турбаевский, Джордан, Батагов, Яцик, Антюх (Горбач 46), Данченко, Азиагбе (Чурко 46), Алефиренко (Кирюханцев 46), Мичин, Снурницин, Герреро (Венделл 80)

Предупреждения: Герреро 30, Кирюханцев 52

Свой следующий матч "Черноморец" сыграет 5 ноября. В рамках 13-го тура чемпионата Украины "моряки" встретятся с харьковским "Металлистом 1925". "Заря" в этот же день сыграет против ривненского "Вереса".

Напомним, ранее в 1/2 финала Кубка Украины пробился донецкий "Шахтер". "Горняки" разгромили в 1/4 финала клуб Первой лиги "Викторию" (Сумы) со счетом 3:0.

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