Победу "Ворскле" принесли голы Степанюка, Кане и Бацулы.

В четверг, 2 ноября, состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Оболонь" принимала "Ворсклу".

Игра проходила в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" и завершилась разгромной победой гостей.

Счет в матче футболисты полтавского клуба открыли на 27-й минуте - гол с передачи Александра Скляра забил Руслан Степанюк. На 44-й минуте Ибрагим Кане удвоил преимущество "Ворсклы". Точку же в матче поставил Андрей Бацула, забивший на 69-й минуте после передачи Руслана Степанюка третий мяч полтавчан в этой встрече.

Видео дня

"Оболонь" - "Ворскла" - 0:3

Голы: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69

"Оболонь" (стартовый состав): Федоривский, Нагиев, Вовкун, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко, Слободян, Косовский, Дубко, Суханов, Тарануха

"Ворскла" (стартовый состав): Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кане, Крупский

Добавим, что в 1/8 финала Кубка Украины "Оболонь" сенсационно выбила киевское "Динамо".

Дата жеребьевки полуфиналов будет известна позже. Базовый день матчей - 3 апреля 2024 года.

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