Криштиану Роналду представили в качестве футболиста "Аль-Насра".

Знаменитый нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду окончательно завершил свой переход в "Аль-Наср".

Во вторник, 3 января, в Эр-Рияде 37-летний футболист дал свою первую пресс-конференцию в качестве игрока саудовского клуба.

В ходе пресс-конференции звездный форвард оконфузился, сказав, что будет играть в Южно-Африканской Республике. На самом деле "Аль-Наср" - клуб Саудовской Аравии.

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"Для меня ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в ЮАР. Мнение людей на эту тему меня не интересует", - сказал спортсмен на пресс-конференции.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5 — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Кроме того, Криштиану Роналду сделал еще несколько резких заявлений. В частности, португалец сказал, что его история в Европе закончена.

"В европейском футболе моя работа завершена. Я выиграл все, что мог. Это - новое испытание. У меня были предложения из Бразилии, Австралии, США, Португалии, но я пообещал "Аль-Насру", что перейду к ним.

Это не конец для меня. Чемпионат Саудовской Аравии очень сложный. Я знаю, что люди не знают об этом. Я здесь для того, чтобы изменить ментальность и то, как люди смотрят на футбол в Саудовской Аравии", - заявил Роналду.

Также Криштиану назвал себя уникальным футболистом.

"Я уникальный игрок. Я уничтожил все рекорды в Европе и я сделаю это здесь. Потому что я уникальный игрок. Для меня это норма. У меня уникальный контракт, потому что я уникальный игрок", - резюмировал португалец.

Добавим, что после пресс-конференции состоялась официальная презентация Криштиану Роналду.

Звездный португалец предстал перед болельщиками в форме "Аль-Насра" с номером "7".

По информации СМИ, презентацию Роналду на стадионе "Мрсул-парк" посетило около 30 тысяч человек. Вход на арену стоил три фунта, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.

Walks of the greatness 🐐💛 pic.twitter.com/7FzLZSchQ5 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Напомним, контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до 2025 года. Португалец будет зарабатывать до 200 миллионов долларов в год в новом клубе.

Также появилась информация, что в контракте португальца с аравийцами есть пункт, согласно которому Роналду может перейти в английский "Ньюкасл", если команда Эдди Хау квалифицируется в Лигу чемпионов.

До перехода в "Аль-Наср" Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед", который покинул в ноябре 2022 года.

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