Криштиану Роналду все еще может поиграть в Лиге чемпионов УЕФА.

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду накануне официально стал футболистом "Аль-Насра" из Саудовской Аравии.

Игрок сборной Португалии подписал контракт с саудовским клубом до лета 2025 года. Однако, как сообщает испанское издание Marca, уже в следующем сезоне Криштиану может вернуться в Европу.

Источник сообщает, что в контракте португальца есть специальный пункт, согласно которому Роналду может на правах аренды перейти в английский "Ньюкасл", если "сороки" по итогам этого сезона АПЛ квалифицируются в Лигу чемпионов.

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Стоит отметить, что "Ньюкасл" принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, который имеет хорошие связи с руководством "Аль-Насра". Следовательно, такой трансфер вполне вероятен.

Кроме того, Роналду много раз отмечал, что все еще хочет играть в Лиге чемпионов и остаться рекордсменом самого престижного клубного турнира Европы. На данный момент именно португалец является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. На счету Роналду 140 голов, что на 11 больше, чем у его ближайшего преследователя - форварда ПСЖ Лионеля Месси.

В нынешнем сезоне АПЛ "Ньюкасл" идет на третьей позиции и имеет реальные шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов.

В соглашении Роналду с "Аль-Насром" есть еще один интересный пункт. Как утверждает CBS Sports, Криштиану имеет право менять тренеров команды по собственному желанию.

Нынешним главным тренером "Аль-Насра" является Руди Гарсия, ранее работавший во французских "Лионе" и "Марселе".

Напомним, перед стартом ЧМ-2022 по футболу Криштиану Роналду расторг контракт с "Манчестер Юнайтед" отчасти из-за конфликта с главным тренером "красных дьяволов" Эриком тен Хагом.

В "Аль-Насре", вероятно, таких проблем у звездного нападающего не будет. Если тренер его не устроит, клуб пригласит другого.

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