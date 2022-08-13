Йожеф Сабо назвал Мирчу Луческу счастливчиком.

Йожеф Сабо поделился мнением о поединке между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Бывший тренер "бело-синих" и сборной Украины дал интервью для SportArena.

"Сам Луческу счастливчик. Ну просто счастливчик! (смеется). Иногда, когда матчи смотрю, я смеюсь. Потому что происходят такие моменты, которых не должно было быть. Но это, возможно, и хорошо для нашей команды. Хотя я считаю, что "Бенфику" "Динамо" не пройдет. "Бенфика" – это топ-команда, непростой соперник. Я хочу, чтобы динамовцы прошли, но это вряд ли произойдет. "Бенфика" – забивная команда. Лиссабонцы обязательно забьют. Они все бегут, мы хорошо знаем португальцев. Они хорошо защищаются, хороши в отборе. Но все может быть", - сказал Сабо.

Напомним, киевское "Динамо" стартовало в нынешнем сезоне Лиги чемпионов со второго квалификационного раунда. Во втором раунде "бело-синие" одолели "Фенербахче". Первый матч команды сыграли вничью (0:0), а в ответной игре в Стамбуле киевляне одержали победу в овертайме (2:1).

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Динамо" в двухматчевом противостоянии одолело австрийский "Штурм". Номинально домашний матч подопечные Луческу выиграли со счетом 1:0, а в ответной игре в Австрии потерпели поражение в основное время (0:1), но сумели переломить ход событий в овертайме и выиграли матч со счетом 2:1.

В раунде плей-офф динамовцы сыграют против португальской "Бенфики", которая в 3-м раунде уверенно разбила датский "Митьюлланд" (4:1, 3:1). Поединки состоятся 17 и 23 августа. Первый матч будет для киевлян номинально домашним, а ответный - гостевым.

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