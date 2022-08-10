"Динамо" одолело "Штурм" в овертайме и вышло в следующий раунд Лиги чемпионов.

Во вторник, 9 августа, киевское "Динамо" одержало победу над "Штурмом" в ответной игре 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу подвел итоги матча в Австрии и объяснил обратную замену Дениса Гармаша.

"Сегодня был невероятно сложный матч против очень хорошей команды. Если перед поединком с "Фенербахче" я был спокоен и уверен, что мы можем победить, то сегодня все было иначе. Я знал, что мы встречаемся с очень мощной командой, хорошо подготовленной физически, с молодыми, переполненными энтузиазмом игроками. "Штурм" знает, как играть в квалификации, и был очень мотивированным.

В такой ситуации мы должны были не позволить сопернику контролировать игру и владеть позиционным преимуществом. Вместо этого хотели заставить их много двигаться без мяча. Как мы увидели, в последние 30 минут игроки "Штурма" уже не могли продолжать играть в свою игру.

Что касается Вивчаренко, то он очень хорошо сыграл в атаке и как следствие – сумел забить. Я предполагал, что появление на поле Вивчаренко и Караваева изменит игру, ведь это футболисты более атакующего плана.

Обратная замена Гармаша была связана с тем, что он начал нервничать и протестовать, что неприемлемо для профессионального игрока с его опытом. С этим и связана его замена, ведь он мог создать большие проблемы для нашей команды", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Киевское "Динамо" вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23, одолев в двухматчевом противостоянии 3-го раунда отбора австрийский "Штурм" (1:0, 2:1 OT).

В следующем раунде подопечные Мирчи Луческу сыграют против португальской "Бенфики". Поединки состоятся 17 и 23 августа. Первый матч будет для киевлян номинально домашним, а ответный - гостевым.

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