Виталий Буяльский отметил, что команда не "плавила" тренера.

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал решение Мирчи Луческу покинуть пост главного тренера киевского клуба.

Румынский специалист объявил о своей отставке после поражения от "Шахтера" (0:1) в рамках 13-го тура УПЛ.

"В ситуации виноваты футболисты, которые отвечают за игру, и тренер, который отвечает за результат. Все вместе виноваты.

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Плавили Луческу? Это не так. Просто, возможно, мы не могли выполнять все, что он просил от нас", - заявил Буяльский в комментарии "Профутбол Digital".

Добавим, что Мирча Луческу объявил о своей отставке на фоне неутешительных результатов "Динамо" в текущем сезоне. Киевский клуб под руководством румынского специалиста не может выиграть в четырех играх УПЛ подряд (три поражения и одна ничья). В турнирной таблице чемпионата Украины "бело-синие" занимают 7-е место. В активе команды 16 набранных очков.

Напомним, Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом сезоне с ним "бело-синие" выиграли чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее УНИАН сообщал, что решение Мирчи Луческу уйти в отставку прокомментировал президент "Динамо" Игорь Суркис.

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