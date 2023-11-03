Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал решение Мирчи Луческу покинуть должность главного тренера киевского клуба. Румынский специалист объявил об отставке после поражения "бело-синих" от "Шахтера" в 13-м туре УПЛ (0:1).
Игорь Суркис отметил, что решение Луческу покинуть свой пост стало неожиданностью для него.
"Мирча Луческу - большой тренер, многого достигший и в украинском, и в европейском футболе. Не скрою, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью.
Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в киевском "Динамо". На том пути, который мы прошли вместе, были и победы и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время.
Однако "Динамо" двигается дальше. В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется - мы обязаны выиграть чемпионат!
Мирче Луческу и его семье желаю здоровья и благополучия", - приводит слова Игоря Суркиса официальный сайт "Динамо".
Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом сезоне с ним "бело-синие" выиграли чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.
За время в "Шахтере" Луческу выиграл 22 трофея: 8 раз становился чемпионом Украины, 6 раз выиграл Кубок Украины, 7 раз становился победителем Суперкубка Украины, а также выиграл Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.