Решение Мирчи Луческу покинуть "Динамо" стало неожиданностью для Игоря Суркиса.

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал решение Мирчи Луческу покинуть должность главного тренера киевского клуба. Румынский специалист объявил об отставке после поражения "бело-синих" от "Шахтера" в 13-м туре УПЛ (0:1).

Игорь Суркис отметил, что решение Луческу покинуть свой пост стало неожиданностью для него.

"Мирча Луческу - большой тренер, многого достигший и в украинском, и в европейском футболе. Не скрою, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью.

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Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в киевском "Динамо". На том пути, который мы прошли вместе, были и победы и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время.

Однако "Динамо" двигается дальше. В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется - мы обязаны выиграть чемпионат!

Мирче Луческу и его семье желаю здоровья и благополучия", - приводит слова Игоря Суркиса официальный сайт "Динамо".

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом сезоне с ним "бело-синие" выиграли чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

За время в "Шахтере" Луческу выиграл 22 трофея: 8 раз становился чемпионом Украины, 6 раз выиграл Кубок Украины, 7 раз становился победителем Суперкубка Украины, а также выиграл Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

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