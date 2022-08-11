Йожеф Сабо не верит в то, что "Динамо" по силам пройти португальскую "Бенфику".

Киевское "Динамо" накануне одолело австрийский "Штурм" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и сыграет в раунде плей-офф против "Бенфики".

Легендарный в прошлом футболист и бывший тренер "бело-синих" Йожеф Сабо поделился ожиданиями от противостояния между украинским и португальским клубами в Лиге чемпионов.

"Очень интересно будет посмотреть на игру "Динамо" в матчах с "Бенфикой". Киевляне, несомненно, будут действовать от обороны. Однако прессинг лиссабонцев несравним с прессингом "Штурма". Не исключено, что у динамовцев будет много потерь мяча.

"Бенфика" внимательно изучит игру "Динамо" против австрийцев и сделает выводы. Луческу, выбирая состав и тактику на поединок с лиссабонцами, будет надеяться, что удастся отбиться и кто-то из динамовцев сможет убежать от всех и забить. Но мне кажется, что "Бенфику" киевляне, к сожалению, не преодолеют", - приводит слова Сабо Footboom.

Напомним, киевское "Динамо" стартовало в нынешнем сезоне Лиги чемпионов со второго квалификационного раунда. Во втором раунде "бело-синие" одолели "Фенербахче". Первый матч команды сыграли вничью (0:0), а в ответной игре в Стамбуле киевляне одержали победу в овертайме (2:1).

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Динамо" в двухматчевом противостоянии одолело австрийский "Штурм". Номинально домашний матч подопечные Луческу выиграли со счетом 1:0, а в ответной игре в Австрии потерпели поражение в основное время (0:1), но сумели переломить ход событий в овертайме и выиграли матч со счетом 2:1.

В раунде плей-офф подопечные Мирчи Луческу сыграют против португальской "Бенфики", которая в 3-м раунде уверенно разбила датский "Митьюлланд" (4:1, 3:1). Поединки состоятся 17 и 23 августа. Первый матч будет для киевлян номинально домашним, а ответный - гостевым.

Победитель противостоянии "Динамо" - "Бенфика" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, а проигравшая команда отправится в групповой раунд Лиги Европы.

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