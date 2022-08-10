Йожеф Сабо недоволен, что футболисты "Динамо" довели игру со "Штурмом" до овертайма.

Легендарный в прошлом футболист и бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал киевский клуб за игру в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Штурма".

По мнению Сабо, подопечные Мирчи Луческу были обязаны решать судьбу противостояния в основное время, а не доводить игру до овертайма.

"Такого соперника нужно побеждать и не мучиться. Я, конечно, поздравляю "Динамо" с успехом, но не узнаю нашу команду.

С самого начала "бело-синие" почему-то играли медленно и предпочитали контроль мяча. Это был безжизненный футбол. Только после пропущенного гола "Динамо" очнулось.

Луческу – очень везучий тренер. Раньше говорили об особой везучести Лобановского. Куда там. Мирча Луческу столько уже решающих матчей выиграл в сложных обстоятельствах, действуя от обороны", - приводит слова Сабо FootBoom.

Киевское "Динамо" вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23, одолев в двухматчевом противостоянии 3-го раунда отбора австрийский "Штурм" (1:0, 2:1 OT).

В следующем раунде подопечные Мирчи Луческу сыграют против португальской "Бенфики". Поединки состоятся 17 и 23 августа. Первый матч будет для киевлян номинально домашним, а ответный - гостевым.

Вас также могут заинтересовать новости: