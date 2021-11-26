Бывший тренер "Металлиста" уверен, что украинской сборной по силам завоевать путевку в Катар.

В Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022. По итогам жеребьевки первым соперником национальной сборной Украины в стыковых играх станет сборная Шотландии.

Своим мнением о результатах жеребьевки для украинской сборной поделился бывший тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич. Специалист считает, что Украине очень повезло со жребием, однако подопечные Александра Петракова должны серьезно отнестись к своим соперникам, чтобы добыть путевку на мундиаль в Катаре.

"Если откровенно, то о таком можно было только мечтать. Ведь Шотландия и победитель другой пары Уэльс - Австрия - вполне проходимые соперники. Впрочем, хоть нам и повезло со жребием, однако это вовсе не означает, что Украине уже открыт путь в Катар.

Нужно очень серьезно отнестись к шотландцам, тем больше поединок состоится в Глазго, и хозяевам будет обеспечена мощная поддержка 12 игроков - болельщиков.

Конечно, очень многое будет зависеть от того, у кого более крепкий характер и кто окажется более искусным в борьбе на "втором этаже". Я считаю, что благодаря более креативным действиям, украинской сборной по силам одержать верх на поле соперника и побороться за выход на чемпионат мира", – цитирует Мирона Маркевича Meta-ratings.

Читайте такжеТренер сборной Шотландии высказался о предстоящей дуэли с Украиной в плей-офф отбора на ЧМ-2022Напомним, своим мнением о результатах жеребьевки плей-офф квалификации на ЧМ-2022 ранее поделились главный тренер сборной Украины Александр Петраков и полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить

Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Сборная Украины сыграет против Шотландии в полуфинале на выезде. В случае победы наша команда проведет финал также на поле соперника с победителем пары Уэльс - Австрия.

Автор: Владимир Медяник