Александр Петраков доволен итогами жеребьевки.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отреагировал на итоги жеребьевки стыковых поединков отбора на ЧМ-2022.

Слова наставника приводит Ютуб-канал vZbirna.

"Я молил Бога, чтобы не выпали Италия и Португалия. Хорошие скандинавские команды, я хотел этих соперников...", - сказал Петраков.

- Британские (исправил пресс-атташе - прим.ред.).

- Да, британские. Интересно будет сыграть. Будем изучать, смотреть. Две игры на выезде. Если бы мы еще и дома сыграли, то вообще была бы фантастика, - добавил тренер.

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Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Сборная Украины сыграет против Шотландии в полуфинале на выезде. В случае победы наша команда проведет финал также на поле соперника с победителем пары Уэльс - Австрия.

Автор: Артем Будрин