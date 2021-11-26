В Цюрихе прошла жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022.
УНИАН проводил онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022.
12 европейских сборных, среди которых и Украина разыграют между собой три путевки в Катар. Сперва будет полуфинал с шестью парами сборных, а потом финал с тремя парами, победители которых и поедут в Катар.
Результаты жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022
Полуфинал
Шотландия - Украина
Уэльс - Австрия
Россия - Польша
Швеция - Чехия
Италия - Северная Македония
Португалия - Турция
Финал
Уэльс - Австрия - Шотландия / Украина
Россия / Польша - Швеция / Чехия
Португалия / Турция - Италия / Северная Македония
Напомним, перед жеребьевкой команды были поделены на сеяных и несеяных. Украина попала в корзину несеяных.
Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить
- Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд. В финалах хозяев определят жребием.
- Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.
ЧМ-2022: что известно
- 22-й мундиаль в истории пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
- Чемпионат мира будет впервые проходить в Катаре и на Ближнем Востоке.
- Матчи чемпионата мира в Катаре будут принимать восемь стадионов. Финал пройдет на "Национальном стадионе" в Лусаиле.
- Турнир было решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летний период.
- ЧМ-2022 будет последним чемпионатом мира с 32 командами-участницами. Далее турнир будет расширен до 48 участников.