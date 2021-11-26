Сформировались пары плей-офф квалификации на ЧМ-2022 / фото twitter.com/FIFAWorldCup

В Цюрихе прошла жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022.

УНИАН проводил онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022.

12 европейских сборных, среди которых и Украина разыграют между собой три путевки в Катар. Сперва будет полуфинал с шестью парами сборных, а потом финал с тремя парами, победители которых и поедут в Катар. 

Результаты жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022

Полуфинал

Шотландия - Украина

Уэльс - Австрия

Россия - Польша

Швеция - Чехия

Италия - Северная Македония

Португалия - Турция

Финал

Уэльс - Австрия - Шотландия / Украина

Россия / Польша - Швеция / Чехия

Португалия / Турция - Италия / Северная Македония

Напомним, перед жеребьевкой команды были поделены на сеяных и несеяных. Украина попала в корзину несеяных.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить

  • Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд. В финалах хозяев определят жребием.
  • Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

ЧМ-2022: что известно

  • 22-й мундиаль в истории пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
  • Чемпионат мира будет впервые проходить в Катаре и на Ближнем Востоке.
  • Матчи чемпионата мира в Катаре будут принимать восемь стадионов. Финал пройдет на "Национальном стадионе" в Лусаиле.
  • Турнир было решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летний период.
  • ЧМ-2022 будет последним чемпионатом мира с 32 командами-участницами. Далее турнир будет расширен до 48 участников.

Автор: Владимир Медяник