12 европейских сборных разыграют между собой три путевки в Катар.

В Цюрихе прошла жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022.

УНИАН проводил онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022.

12 европейских сборных, среди которых и Украина разыграют между собой три путевки в Катар. Сперва будет полуфинал с шестью парами сборных, а потом финал с тремя парами, победители которых и поедут в Катар.

Результаты жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022

Полуфинал

Шотландия - Украина

Уэльс - Австрия

Россия - Польша

Швеция - Чехия

Италия - Северная Македония

Португалия - Турция

Финал

Уэльс - Австрия - Шотландия / Украина

Россия / Польша - Швеция / Чехия

Португалия / Турция - Италия / Северная Македония

Напомним, перед жеребьевкой команды были поделены на сеяных и несеяных. Украина попала в корзину несеяных.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить

Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд. В финалах хозяев определят жребием.

Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

ЧМ-2022: что известно

22-й мундиаль в истории пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Чемпионат мира будет впервые проходить в Катаре и на Ближнем Востоке.

Матчи чемпионата мира в Катаре будут принимать восемь стадионов. Финал пройдет на "Национальном стадионе" в Лусаиле.

Турнир было решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летний период.

ЧМ-2022 будет последним чемпионатом мира с 32 командами-участницами. Далее турнир будет расширен до 48 участников.

Автор: Владимир Медяник