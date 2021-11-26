26 ноября в Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022, которая сформирует пары стыковых поединков.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022.
Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2022: где смотреть
Начало трансляции жеребьевки - в 18:00 по киевскому времени.
За право выступить на мундиале еще борются 12 европейских сборных, среди которых и Украина. 12 команд разыграют между собой три путевки в Катар. Сперва будет полуфинал с шестью парами сборных, а потом финал с тремя парами, победители которых и поедут в Катар.
Жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022
Онлайн-трансляция
Сборные поделены на сеяных и несеяных в соответствии с результатами в ходе группового этапа отбора. Украина заняла место в корзине несеяных.
Сеяные (Корзина 1): Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс
Несеяные (Корзина 2): Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия
Представители первой корзины выступят в качестве хозяев поля на стадии полуфинала. В финальных матчах плей-офф хозяин поля определится отдельной жеребьевкой.
Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.