Сборная Украины узнает соперника в полуфинале плей-офф европейского отбора на ЧМ-2022.

26 ноября в Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022, которая сформирует пары стыковых поединков.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2022: где смотреть

Начало трансляции жеребьевки - в 18:00 по киевскому времени.

За право выступить на мундиале еще борются 12 европейских сборных, среди которых и Украина. 12 команд разыграют между собой три путевки в Катар. Сперва будет полуфинал с шестью парами сборных, а потом финал с тремя парами, победители которых и поедут в Катар.

Жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022

Онлайн-трансляция

Сборные поделены на сеяных и несеяных в соответствии с результатами в ходе группового этапа отбора. Украина заняла место в корзине несеяных.

Сеяные (Корзина 1): Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс

Несеяные (Корзина 2): Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия

Представители первой корзины выступят в качестве хозяев поля на стадии полуфинала. В финальных матчах плей-офф хозяин поля определится отдельной жеребьевкой.

Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Автор: Артем Будрин