Сборная Украины узнает своего соперника по стыковым матчам европейского отбора на ЧМ-2022.

В пятницу, 26 ноября, в Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022, которая определит пары стыковых матчей.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022.

В европейском отборе на чемпионат мира-2022 года осталось определить трех обладателей путевок в Катар. За право выступить на мундиале еще борются 12 европейских сборных, среди которых и сборная Украины.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2022: где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию жеребьевки стыков ЧМ-2022 покажет телеканал "Футбол 1". Также мероприятие будут транслировать на сайте УЕФА.

Начало трансляции жеребьевки - в 18:00 по киевскому времени.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2022: что нужно знать

Коллективы поделены на сеяных и несеяных в соответствии с результатами в ходе группового этапа отбора.

Сборная Украины по итогам группового этапа квалификации ЧМ-2022 заняла второе место в группе вслед за Францией и попала в шестерку несеяных команд.

Сеяные (Корзина 1): Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс

Несеяные (Корзина 2): Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия

Сначала жеребьевка распределит сеяные команды по шести парам, где представители корзины 1 выступят в качестве хозяев.

Первая команда, которую достанут из жеребьевочной чаши, будет хозяином в первом полуфинале, вторая - во втором и так далее.

Затем пары будут дополнены сборными из второй корзины. Первая команда, которую достанут из чаши для жеребьевок, станет гостевой в полуфинале 1, вторая - в полуфинале 2 и так далее.

Полуфиналы 1 и 2 образуют путь А, полуфиналы 3 и 4 - путь B, а полуфиналы 5 и 6 - путь C. Для определения, представитель какой пары будет хозяином финала конкретного пути, будет проведена отдельная жеребьевка.

Отметим, что сборная Украины не сможет сыграть против России, так как УЕФА разводит украинцев и россиян.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить

12 сборных будут разделены на три подгруппы - по четыре команды в каждой. В каждой из подгрупп команды сыграют полуфиналы и финалы - они будут состоять из одного матча. Таким образом, всего состоится шесть полуфиналов и три финала.

Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд. В финалах хозяев определят жребием.

Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Автор: Владимир Медяник