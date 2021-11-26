Александр Зинченко оценил перспективы сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

В пятницу, 26 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022. По итогам жеребьевки первым соперником национальной сборной Украины в стыковых матчах станет сборная Шотландии.

Полузащитник "Ман Сити" Александр Зинченко в комментарии ютуб-каналу vZbirna рассказал о своих впечатлениях от результатов жеребьевки.

"Грех жаловаться на что-то, очень хороший жребий. Первая игра для нас будет, как финал. У сборной Шотландии большинство игроков представляют Премьер-лигу, команда очень хорошо готова физически на протяжении всего сезона.

Читайте также"Молил Бога": Петраков - о результатах жребия для сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022Будет очень тяжелый выезд для нас. Самое главное, чтобы к марту все сборники подошли в оптимальном составе, здоровые. Я думаю, что у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться. Тем более мы будем играть на фартовом для нас стадионе, на том, где мы обыграли сборную Швеции. Все в наших руках.

У нас в сборной играют исполнители, которые каждый сезон играют в Лиге чемпионов, на евроарене. Совсем недавно мы сыграли на чемпионате Европы, молодые ребята приобрели очень хороший опыт, который, надеюсь, нам поможет", - сказал Зинченко.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить

Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Сборная Украины сыграет против Шотландии в полуфинале на выезде. В случае победы наша команда проведет финал также на поле соперника с победителем пары Уэльс - Австрия.

Автор: Владимир Медяник