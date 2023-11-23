Александер Чеферин снова открыто симпатизирует сопернику сборной Украины.

Президент УЕФА Александер Чеферин во время посещения поединка квалификации Евро-2024 между командами Сербии и Болгарии (2:2) поделился своим мнением о перспективах балканских сборных, в том числе и команды Боснии и Герцеговины, которая по результатам жеребьевки стала соперником Украины в плей-офф отбора на первенство континента.

Функционер отметил, что хотел бы видеть сборную Боснии и Герцеговины среди участников чемпионата Европы.

"Я очень рад видеть такую хорошую инфраструктуру и находиться в этой части Сербии, где я никогда раньше не был. Я мало что видел, кроме самолета и машины, но очень рад, что мы приехали. Я рад, что эти части Сербии получают должную инфраструктуру.

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Я рад, что три сборных из региона близки к выходу на чемпионат Европы: Сербия, Хорватия и Словении. Я бы хотел, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония также прошли квалификацию, но у них нет шансов. Босния и Герцеговина будут выступать в плей-офф, но так, как они играют… Конечно, я хотел бы, чтобы как можно больше сборных из региона вышли на чемпионат Европы", - приводит слова Чеферина Sarajevo Times.

Добавим, что за месяц до решающего поединка отбора на Евро-2024 по футболу между сборными Украины и Италии президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что "Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе была бы катастрофа".

Матч Украина - Италия завершился вничью со счетом 0:0 и этот результат позволил "Скуадре Адзурре" получить прямую путевку на Евро-2024. Украина же попала в стыковые матчи.

Стоит отметить, что в компенсированное время матча Украина - Италия арбитры не поставили в ворота итальянцев чистый пенальти за нарушение правил против Михаила Мудрика.

Этот эпизод вызвал вызвал большой резонанс. Подавляющее большинство футбольной общественности считает, что судья обязан был ставить пенальти в моменте с падением Мудрика. В частности, капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сказал после игры, что "пенальти можно было ставить". А президент чемпиона Серии А "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что "Италия ограбила Украину".

Эпизод с падением Мудрика также прокомментировал бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо. Он отметил, что на решение арбитра в этом моменте могли повлиять слова Александера Чеферина, что Италия должна попасть на Евро. Специалист призвал президента УЕФА подать в отставку.

Напомним, сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 21 марта 2024 года. Игра будет проходить на стадионе боснийцев.

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