Йожеф Сабо считает, что на решение арбитра могли повлиять слова президента УЕФА.

Сборная Украины сыграла вничью против Италии в заключительном туре отбора на Евро-2024 по футболу. Этот результат не позволил "сине-желтым" напрямую попасть в финальную часть первенства континента.

В концовке матча арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не поставил чистый пенальти в ворота "Скуадры Адзурры" за фол Брайана Кристанте против Михаила Мудрика.

Легендарный в прошлом футболист и бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал резонансный эпизод. Он отметил, что в этом моменте судья обязан был поставить пенальти. Специалист также заявил, что на решение судьи могли повлиять слова президента УЕФА Александера Чеферина, который до матча сказал, что "Евро-2024 без Италии станет катастрофой".

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"В эпизоде с падением Мудрика был 200% пенальти. Но высказывание Чеферина сыграло свою роль. Это несправедливость. Если бы такое нарушение произошло за пределами штрафной, то судья зафиксировал бы его. Мудрик выиграл пространство у соперника и тот его сбил. Я смотрел много повторов - это пенальти, без вопросов. Александер Чеферин должен подать в отставку. Нужно спросить, что он говорил судьям и какие рекомендации были для них. Даже если бы защитник сыграл рукой, это все равно не захотели бы замечать.

Можно сказать, что в руководстве в Европе остаются люди, которые решают, кто должен проходить дальше, а кто не должен. Это далеко от спортивного принципа. Так нельзя, особенно сегодня, когда Украина находится в таком тяжелом положении. Судьи явно вытащили Италию на чемпионат Европы. Итальянцы дают больше? Они собирают больше зрителей? Почему такое отношение к Украине уже не в первый раз?! Это вопиющий случай", - приводит слова Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, матч Украина - Италия завершился вничью со счетом 0:0. Этот результат позволил "Скуадре Адзурре" занять второе место в группе и получить прямую путевку на Евро-2024.

Добавим, что сборная Украины сохраняет шансы попасть на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций. Соперник "сине-желтых" в плей-офф станет известен 23 ноября, когда состоится жеребьевка.

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