Победитель этого противостояния выйдет в плей-офф мундиаля в Катаре.

В четверг, 1 декабря, в рамках третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу встретятся национальные сборные Хорватии и Бельгии.

Матч пройдет на стадионе "Ахмад Бин Али" в городе Эр-Райян.

Хорватия перед финальным туром возглавляет группу F, имея лучшую разницу мячей в сравнении с Марокко. В первом туре подопечные Златко Далича сыграли вничью с Марокко (0:0), а во втором туре одержали разгромную победу над национальной командой Канады (4:1).

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Сборная Бельгии считалась до старта турнира безоговорочным фаворитом своей группы. В первом туре команда Роберто Мартинеса играла с Канадой, сумев одержать минимальную победу со счетом 1:0.

В матче второго тура с Марокко "красные дьяволы" имели все шансы гарантировать себе путевку в плей-офф. Однако в этом поединке бельгийцы выглядели еще более слабо, чем в матче с Канадой. Сборная Бельгии потерпела сенсационное поражение со счетом 0:2, которое не стало фатальным, но усложнило задачу бельгийцам.

В очной дуэли Бельгии и Хорватии должна определиться судьба одной из путевок в 1/8 финала. Хорватов устроит ничья, бельгийцам нужно побеждать. Ничья тоже может сыграть на руку команде Мартинеса, но только в случае поражения Марокко от Канады в 4+ мяча.

Хорватия - Бельгия: прогноз

Букмекеры не смогли назвать фаворита этого матча. Коэффициент на победу хорватов составляет 2,76, а на триумф "красных дьяволов" ставки принимаются с коэффициентом 2,75. Ничья оценивается в 3,30.

При этом аналитики считают, что эта игра не будетт слишком результативной. На тотал меньше 2,5 голов можно поставить за 1,78 , тогда как на тотал больше - 2,08.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 6,30.

Хорватия - Бельгия: трансляция

Дуэль Хорватии и Бельгии на территории Украины в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что в параллельном матче 3-го тура этого квартета будут сражаться сборные Канады и Марокко. Этот поединок также начнется в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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