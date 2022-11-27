Канада забила исторический для себя гол на ЧМ, но досрочно потеряла шансы выйти из группы.

В воскресенье, 27 ноября, в рамках второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, сборная Хорватии противостояла национальной команде Канады.

Игра проходила на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе и завершилась разгромной победой представителей Европы.

Поединок начался с гола сборной Канады. Тейджон Бьюкенен совершил подачу в штрафную, где Альфонсо Дэвис точным ударом головой вывел канадцев вперед. Это оказался единственный удар "кленовых" за весь тайм.

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Хорватская сборная сумела сравнять счет только на 36-й минуте встречи - отличился Андрей Крамарич после передачи Ивана Перишича. На 44-й минуте Марко Ливайя сумел вывести Хорватию вперед, ассистировал ему Йосип Юранович. На 70-й минуте встречи Андрей Крамарич после паса Перишича оформил дубль. На 90+4-й минуте Ловро Майер установил итоговый результат матча.

Хорватия - Канада - 4:1

Голы: Крамарич, 36, 70, Ливая, 44, Майер, 90+4 - Дэвис, 2

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич (Пашалич, 86), Ковачич (Майер, 86), Крамарич (Влашич, 72), Ливая (Петкович, 60), Перишич (Оршич, 86)

Канада: Борян, Джонстон, Витория, Миллер, Ларьи (Хойлетт, 62), Бьюкенен, Хатчинсон (Адекугбе, 72), Эустакио (Коне, 46), Дэвис, Ларин (Осорио, 46), Дэвид (Каваллини, 72)

Предупреждения: Ловрен, Модрич - Бьюкенен, Миллер

Обзор матча:

Примечательно, что забитый гол в ворота Хорватии стал для Канады первым в рамках чемпионатов мира. Встреча с Хорватией была пятой для команды на мундиалях. Свою первую встречу на этом турнире канадцы проиграли Бельгии со счетом 0:1.

Ранее Канада выступала на чемпионате мира 1986 года и за три игры не сумела забить ни одного гола, пропустив при этом в сумме пять мячей - от СССР (2), Венгрии (2) и Франции (1).

Напомним, в первом туре сборная Хорватии сыграла вничью с командой Марокко.

Добавим, что ранее был сыгран другой матч второго тура в этой группе, в котором сборная Марокко сенсационно разбила Бельгию (2:0).

Таким образом, хорваты реабилитировалась после невыразительного первого матча, захватив лидерство группы F - "клетчатые" делят с Марокко первое место (по 4 очка).

Сборная Бельгии идет на третьей строчке с 3 баллами. Канада, в свою очередь, по итогам двух встреч не набрала очков и потеряла шансы на выход из группы.

В следующем туре сборная Бельгии сыграет против Хорватии, а национальная команда Марокко померяется силами с Канадой.

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