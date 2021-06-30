Голливудский сценарий. Сборная Украины впервые в истории в четвертьфинале Евро

Сборная Украины пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв в 1/8 финала команду Швеции. Подопечные Андрея Шевченко вырвали победу на первой компенсированной к овертайму минуте благодаря голу Артема Довбика. И это было незабываемо.

Безумие. Просто безумие. Сборная Украины - в четвертьфинале Евро! Мы повторили наш лучший результат на главных турнирах национальных сборных, и по пережитым эмоциям это было очень близко к той победной серии пенальти со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2006.

Сценарий к выступлению сборной Украины на Евро-2020, кажется, писал кто-то из Голливуда. Судите сами, это же классическая история из американского фильма. Знакомство с героем, который влюбляет в себя (читай - многообещающий старт с Нидерландами), дальше развитие сюжета и момент, когда герой добивается какого-то успеха (непростая, но все же победа с Северной Македонией). Затем этого героя обязательно постигают неприятности, происходит резкий поворот сюжета (поражение от Австрии), но чудо или какой-то другой персонаж приходят ему на помощь (выход в плей-офф благодаря результатам других команд, да еще и возможность избежать встречи с Италией в плей-офф), и в итоге все заканчивается хэппи-эндом (победа над Швецией).

Да и сам матч против Швеции - это же тоже Голливуд. Парень, который еще не играл на Евро и даже не забивал за сборную, и который, скорее всего, не вышел бы на поле, не получи травму его партнер по команде, забивает победный гол на последних минутах и входит в историю чемпионатов Европы.

Ужасная травма Беседина лишь добавляет драматизма всей этой истории. Артему - здоровья! Для сборной же это было из разряда "не было бы счастья, да несчастье помогло".

Каким бы ни был весь путь сборной Украины на этом турнире - она впервые в четвертьфинале чемпионата Европы. Впервые! И не стоит стесняться того, что мы чудом оказались в плей-офф. Все четыре (!) сборные, ставшие на групповом этапе третьими, сыграют в четвертьфинале (кроме нас, это Швейцария, Дания и Чехия).

И, кстати, Украина - единственная сборная из своей группы, которая вышла в четвертьфинал. Сложно представить, как бомбит у австрийских болельщиков прямо сейчас, если еще после группового этапа они проклинали всех и вся за то, что нам досталась Швеция, а им - Италия. Нидерланды уже успели попрощаться с тренером, а мы все еще здесь, продолжаем передавать привет великому российскому эксперту Володьке Быстрову.

Справедливой ли была критика в адрес Украины за прошлые матчи? Безусловно. Но также справедливо сейчас забыть об этих прошлых матчах и простить тренерскому штабу Шевченко все просчеты, а игрокам - ошибки. Потому что на таких турнирах, как Евро и ЧМ, важен только результат.

Тем более, по итогам матча со Швецией нашу сборную есть за что похвалить. Да, до удаления у шведской сборной Украина не доминировала на поле - матч был в целом достаточно равным, и шведы немного превзошли нас по опасным моментам.

Но - сборная Украины прошла команду, которая на групповом этапе пропускала только от поляков, а в таблице опередила испанцев.

Шевченко еще до начала игры принял важные решения, которые оправдали в себя (оставил в запасе Виталия Миколенко, который точно не может занести этот турнир себе в актив, и решил приберечь "джокер" в лице Руслана Малиновского, а также укрепить центр поля двумя опорными полузащитниками). По ходу матча Шевченко наконец-то вспомнил, что у него есть еще ряд игроков и не побоялся выпустить на поле тех, кто еще не играл на этом Евро (Евгений Макаренко, Артем Довбик и Роман Безус).

Александр Зинченко обещал исправиться, и исправился, выдав свой лучший матч на турнире. Он продемонстрировал, что, возможно, тренерскому штабу и дальше стоит использовать его на фланге, а не в центре поля. Андрей Ярмоленко вновь был настоящим капитаном и лидером - его голевой пас на Зинченко должен войти в число лучших ассистов этого турнира. Жора Бущан провел еще один матч на топ-уровне, Николай Матвиенко прекрасно отработал не левом фланге, да и в целом - в нашей сборной не было игрока, который провалил бы матч.

Выпустить на поле скоростного и в то же время мощного Довбика болельщики украинской сборной просили Шевченко еще в предыдущих матчах. Перед турниром мы писали о том, что Довбик хорошо проявил себя в тех матчах сборной, в которых появлялся на поле, и что это тот молодой талант, за которым стоит следить. Когда он вышел на поле, было чувство, что вся вера украинских болельщиков в этого 24-летнего парня должна материализоваться. И это случилось.

Дальше - Англия. Как и на Евро-2012 - после победы 2:1 над Швецией.

Сейчас совсем не хочется думать о том, остались ли вообще силы у "желто-синих" на матч с англичанами, и рассуждать о том, удастся ли взломать оборону "Трех Львов", которая на этом Евро еще не пропускала. Зинченко посоветовал всем радоваться, потому что при нашей жизни "такого больше может не быть". Мы и порадуемся. С одной оговоркой.

Прошлый матч с Англией на чемпионате Европы мы не забыли до сих пор (вы же помните - Кашшаи, Девич, незасчитанный гол). Хочется верить, что новый поединок мы будем вспоминать еще дольше - потому что удастся еще раз переписать историю. И учитывая, что Кашшаи на этом Евро не судит, есть все шансы.

Наша совместная поездка на американских горках со сборной Украины на Евро-2020 продолжается. Ждет ли нас дальнейший подъем в гору, крутое пике или плавное окончание поездки - предсказать невозможно. Но совет остается прежним - успокоительное лишним не будет.

Антон Дударь

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