Нидерланды обыграли на групповом этапе Украину, но вылетели уже в 1/8 финала.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур покинул свой пост после вылета команды с Евро-2020.

Об этом сообщил официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Отмечается, что данное решение было принято по согласованию сторон.

Сам де Бур заявил, что не хочет продолжать работу с командой. В то же время контракт с тренером предусматривал обязательный выход в четвертьфинал Евро-2020.

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"Я решил не продолжать работу в качестве национального тренера. Ясно, что цель не была достигнута", - сказал де Бур.

51-летний тренер руководил сборной Нидерландов с сентября 2020 года.

Сборная Нидерландов на Евро-2020

На групповом этапе Евро Нидерланды выступали в одной группе со сборными Украины, Австрии и Северной Македонии. Нидерландская сборная одержала три победы, набрала 9 очков и стала первой в группе.

Сборную Украины Нидерланды обыграли со счетом 3:2, вырвав победу в конце встречи.

В 1/8 финала "оранжевые" сенсационно проиграли сборной Чехии.

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Автор: Антон Дударь