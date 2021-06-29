Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур покинул свой пост после вылета команды с Евро-2020.
Об этом сообщил официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.
Отмечается, что данное решение было принято по согласованию сторон.
Сам де Бур заявил, что не хочет продолжать работу с командой. В то же время контракт с тренером предусматривал обязательный выход в четвертьфинал Евро-2020.
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"Я решил не продолжать работу в качестве национального тренера. Ясно, что цель не была достигнута", - сказал де Бур.
51-летний тренер руководил сборной Нидерландов с сентября 2020 года.
Сборная Нидерландов на Евро-2020
- На групповом этапе Евро Нидерланды выступали в одной группе со сборными Украины, Австрии и Северной Македонии. Нидерландская сборная одержала три победы, набрала 9 очков и стала первой в группе.
- Сборную Украины Нидерланды обыграли со счетом 3:2, вырвав победу в конце встречи.
- В 1/8 финала "оранжевые" сенсационно проиграли сборной Чехии.
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