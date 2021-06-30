Форвард СК "Днепр-1" запомнит Евро-2020 на всю свою жизнь.

Взятие ворот от Артема Довбика на 121-й минуте (120:37) вошло в историю. Этот гол стал самым поздним победным забитым мячом в истории чемпионатов Европы.

Предыдущим обладателем рекорда был знаменитый француз Мишель Платини, который во время Евро-1984 смог отличиться в воротах Португалии на 119-й минуте (118:53).

В дополнение, гол Довбика стал вторым самым поздним забитым голом на чемпионатах Европы вообще. Первенство продолжает удерживать представитель Турции Семих Сентюрк, который забил на 122-й минуте в четвертьфинале Евро-2008 в ворота Хорватии (121:01).

Напомним, что сам Довбик скромно прокомментировал свой успех.

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В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.

Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.

Украина пропустила во всех десяти матчах на чемпионатах Европы.

Андрей Ярмоленко принял участие в пяти голах сборной Украины (2 гола и 3 ассиста) на Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин