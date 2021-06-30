Артем Довбик забил дебютный гол за сборную и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020.

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик прокомментировал свой выход на поле в составе сборной Украины и победный гол в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Довбик поделился своими эмоциями в эфире телеканала "Футбол 1", передает Tribuna.com.

"Только начинаю приходить в себя. Первый гол за сборную и сразу решающий? Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался", - сказал Довбик.

Нападающий признался, что вряд ли сможет уснуть:

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"Наверное, нет. Еще и на допинг иду. Ночь, наверное, будет длинная".

Также Довбик ответил на вопрос о том, каково это осознавать, что он причастен к такому успеху:

"Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно".

Швеция - Украина: итоги матча

Украина вырвала победу у Швеции в овертайме со счетом 2:1: видео голов матча.

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В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.

Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.

Украина пропустила во всех десяти матчах на чемпионатах Европы.

Андрей Ярмоленко поучаствовал в пяти голах сборной Украины (2 гола и 3 ассиста) на Евро-2020.

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Автор: Антон Дударь