Сборная Украины на Евро-2020. Запасаемся успокоительным

Два тура группового этапа для сборной Украины уже позади. У нас в активе 3 очка и второе место в группе С. Подводим некоторые итоги и рассуждаем, чего стоит ждать дальше.

Валидол - наше все

Сборная Украины не умеет по-другому. В предыдущий раз в официальных матчах "желто-синие" побеждали без нервов в сентябре-октябре 2019 года, когда дважды спокойно обыграли Литву в квалификации на этот Евро (3:0 и 2:0). В том же отборе еще был разгром Сербии (5:0). Но это было исключением из правил. Почти всегда матчи сборной Украины - это про сплошные нервы, победы с разницей в один мяч или упущенные победы. Хвататься за сердце при просмотре матчей сборной Украины - это какая-то неизбежность, что-то из разряда "Аннушка уже разлила масло".

В первом тайме матча против Северной Македонии ничего не предвещало беды, но на второй тайм на поле вышла как будто другая команда. Это особенно удивляет, учитывая то, что игроки сборной, по их же словам, в перерыве матча прекрасно понимали, что македонцам нечего терять, и они пойдут вперед. Но - все равно "валидол". И даже когда появился шанс снять все вопросы, забив с пенальти - нет-нет, лучше еще таблеточку.

И да, запасайтесь успокоительным на ближайший матч против Австрии. Даже если оно вам не понадобится в этом конкретном поединке (разные же чудеса случаются, иногда и Греция выигрывает Евро), лишним все равно не будет - на плей-офф точно пригодится.

2. Психологический подъем, но не эйфория

В какой-то степени такой результат и такое содержание матча с Северной Македонией должно сыграть на руку нашей сборной. Победили, прервали серию из шести подряд поражений на чемпионатах Европы, определенный груз упал с плеч. Шутки Андрея Ярмоленко на послематчевой пресс-конференции говорят о хорошем настроении у игроков.

Даже если после проигранного матча с Нидерландами футболисты "аплодировали друг другу" в раздевалке, то победа в непростом матче, хоть и не сенсационная - определенно психологический подъем.

Но при этом все ошибки и проблемы в этом матче должны уберечь сборную от излишней эйфории и излишней уверенности в себе. Выиграли бы, например, 3:0 или 4:1, и это могло сыграть злую шутку. В нынешней ситуации к матчу против Австрии Украина должна подойти с мыслями о том, чтобы не повторить уже допущенные ошибки. Некоторым игрокам определенно есть о чем задуматься. Хочется верить, что самые громкие аплодисменты в раздевалке украинской сборной все же прозвучат после матча с Австрией.

3. Вторые или третьи и топ-соперник в плей-офф

Расклады в группе С, в которой выступает украинская сборная, перед последним туром предельно просты. Нидерланды уже точно первые, а Северная Македония - точно последняя. Украина и Австрия поспорят за второе-третье места.

На данный момент у нашей сборной есть преимущество по показателю забитых и пропущенных мячей (а точнее - больше забитых голов - 4:4 против 3:3 у австрийцев). Это означает, что для второго места команде Андрея Шевченко хватит и ничьей, а на третьем Украина окажется только в случае поражения.

Второе место с большой долей вероятности выведет Украину на сборную Италии, которой необходимо удержать свою первую позицию в группе А в матче с Уэльсом (итальянцам достаточно не проиграть).

Третье место с 3 очками не гарантирует путевку в плей-офф (нужно будет смотреть на результаты других групп, и 3 очка - неплохой, но не самый надежный запас прочности в такой ситуации). Но если украинцы все же станут третьими, то их соперником будет или первое место из группы В (фаворит там Испания), или первое место из "группы смерти", где играют Франция, Германия и Португалия.

В матче с Австрией для Украины просто нет варианта пытаться подгадать соперника получше. С большой долей вероятности его просто не будет. И на самом деле, кто именно станет соперником по плей-офф - не так уж и важно. Мы на пороге первого в истории выхода в плей-офф на чемпионатах Европы. Это уже будет успехом. И все, что сейчас нужно постараться сделать - выбить эту дверь в плей-офф с ноги, чтобы не переживать – попадем мы в плей-офф с третьего места, или нет.

4. Матч с Австрией будет близким

Сборная Австрии по делу проиграла Нидерландам, нанеся один удар в створ (правда, не в створ был удар Давида Алабы после которого мяч просвистел рядом со штангой). Украина выглядела более конкурентной в матче с фаворитом группы не только по счету и реализации своих моментов, но и по своим выходам в контратаки.

Тем не менее австрийская сборная обладает хорошим подбором футболистов (там есть такие звезды, как Давид Алаба и Марко Арнаутович), и даже при своих проблемах в командной игре не будет простым соперником для Украины. Об этом говорят и котировки букмекеров (3,40 - на победу Украины, 3,65 - на Австрию).

На кону в этом матче будет каждая ошибка, и вопрос концентрации для игроков украинской сборной выйдет на первый план. Позволить себе то, что сборная Украины позволила в матче против Северной Македонии, уже непозволительно.

Если Украина сможет избежать ненужных ошибок, то Австрия, безусловно, будет ей по зубам. Мы вправе рассчитывать на положительный результат. Но есть ощущение, что матч будет очень близким и снова нервным.

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