Донецкий клуб рассчитывает получить солидную компенсацию за трансфер своего воспитанника.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин назвал сумму, которую "горняки" надеются выручить за продажу одного из ключевых игроков донецкого клуба Михаила Мудрика.

Палкин отметил, что "Шахтер" все же надеется получить за своего воспитанника 100 миллионов евро.

"Мудриком интересуются всегда, это постоянный процесс. Каждую неделю появляется какой-то клуб и начинает осознавать, на каком уровне мы находимся. Они не приходят и не говорят: "Хорошо, возьмите 50 миллионов и дайте мне Мудрика". Они понимают историю, которая стоит за ним, и осознают, что он достаточно дорогой игрок, они начинают понимать наш клуб, какая у нас стратегия, как мы работаем. В любом случае время придет.

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Мудрик - это талант, который находится в процессе развития. То, что он показывает сегодня - это всего 60 процентов того, что он может сделать в будущем. И когда вы это умножите, то поймете, что он стоит намного, гораздо больше. Поэтому я верю, что в будущем он может стоить около 100 миллионов евро.

Разрешить себе такой трансфер могут пять-шесть клубов в мире. Но иногда даже некоторые клубы АПЛ могут вас удивить, а не только привычны шесть лучших клубов", - приводит слова гендиректора "Шахтера" издание The Athletic.

Отметим, что накануне Михаил Мудрик подтвердил свое желание перейти в другой клуб уже в зимнее трансферное окно. Вингер "Шахтера" назвал приоритетные для него три чемпионата.

Действующее соглашение украинца с "Шахтером" рассчитано до конца 2026 года.

В сезоне 2022/23 Мудрик сыграл в составе "Шахтера" 16 матчей, забил 8 голов и отдал 8 ассистов.

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