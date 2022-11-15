Форвард итальянского "Милана" и сборной Португалии Рафаэль Леау написал вингеру донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику с просьбой подарить футболку.
"Мне написал Рафаэль Леау, попросил мою футболку. Сказал, что это было бы для него большим подарком", - сказал Мудрик в интервью для "Бомбардир".
23-летний Леау является самым дорогим игроком Серии А - Transfermarkt оценивает его в 85 миллионов евро. Португалец поедет на ЧМ-2022 в Катар.
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Михаил Мудрик: 21-летний талант украинского футбола
- Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В первой команде "горняков" он дебютировал в октябре 2018 года.
- С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "Шахтера".
- Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В прошлом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".
- Михаил обладает превосходной техникой и дриблингом, за что ему дали прозвище "украинский Неймар". Болельщики "Реала" аплодировали Мудрику после игры на "Сантьяго Бернабеу" с "Шахтером".
- Контракт Мудрика с "Шахтером" рассчитан до конца 2026 года.