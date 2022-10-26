Михаил Мудрик является одной из самых обсуждаемых персон на трансферном рынке.

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик может стать самым дорогим футболистов в истории украинского футбола.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, после удачных выступлений 21-летнего полузащитника "горняков" в Лиге чемпионов, руководство донецкого клуба приняло решение поднять цену на своего главного таланта.

"В частных разговорах с европейскими агентами руководство "Шахтера" где-то неделю-две назад заявляло позицию, что торги по Михаилу Мудрику уже будет начинать с цифры в 70 млн евро. Это при том, что до старта в ЛЧ оценивало вингера в 50 млн", – написал Бурбас.

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Михаил Мудрик: трансферные слухи вокруг украинского таланта

Главным фаворитом в борьбе за Мудрика считается английский "Ньюкасл", который после покупки Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund) считается самым богатым клубом в мире.

По информации британских СМИ, состояние новых владельцев "сорок" оценивается примерно в 320 миллиардов фунтов, что в 14 раз больше состояния нынешнего владельца "Манчестер Сити", считавшегося до этого самым богатым владельцем футбольного клуба в мире.

Как сообщает издание Football Insider, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау уже одобрил трансфер украинца. Более того, сам Мудрик тоже дал согласие на то, чтобы присоединиться к "сорокам". В то же время, по информации источника, Михаил может настоять на том, чтобы остаться в "Шахтере" до лета, если "горнякам" удастся пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

"Ньюкасл" далеко не единственный клуб, заинтересованный в покупке Мудрика. Этим летом английский клуб "Брентфорд" был готов заплатить "Шахтеру" 30 миллионов евро за Мудрика, однако руководство "горняков" тогда наставивало на сумме в 50 миллионов евро.

Также этим летом Михаила Мудрика пытался заполучить "Байер". 21-летний футболист даже дал согласие на переход в немецкий клуб, однако договориться с руководством "Шахтера" о переходе украинца "фармацевтам" в итоге не удалось.

Кроме того, за игрой Мудрика следят "Эвертон", "Ювентус", мадридский "Реал" и лондонский "Арсенал".

Об интересе к Мудрику также сообщалось со стороны французского ПСЖ. По сведениям СМИ, тренерский штаб парижан видит в украинце потенциальную замену бразильскому вингеру Неймару.

Действующий контракт Мудрика с "Шахтером" действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне 21-летний вингер провел 11 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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