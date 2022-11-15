Михаил Мудрик не скрывает своего желание перебраться в более сильный чемпионат.

Футболист национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал о желании сменить клубную прописку.

21-летний вингер признался, что расстроится, если его переход в другой клуб не состоится уже в январское трансферное окно.

"Какая лига для меня приоритетна? Три чемпионата - Испания, Англия и Германия. Почему не Италия? Там больше тактический футбол, кто кого переиграет.

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Думал ли о том, чтобы играть с Зинченко на одном фланге в "Арсенале"? Да. Это подкупает, что в команде есть украинец. Кстати, неожиданностью стало, сколько болельщиков "Арсенала" мне писали, чтобы я переходил к ним, что я им нужен. Фанаты ни одного клуба так не писали, как они. Это приятно.

Сильно ли огорчусь, если зимой не состоится трансфер? Да", - рассказал Мудрик в эфире YouTube-канала Влады Седан.

Также Мудрик перечислил клубы, с которыми он контактировал летом 2022-го. Это команды из трех разных чемпионов Европы.

"Я разговаривал с двумя или тремя тренерами других клубов. Это "Ницца", "Байер" и "Брентфорд". Тогда, когда не вышло, я расстроился. Но сейчас мы видим, что божий план лучше, чем мои мечты", - признался Мудрик.

Добавим, что соглашение украинца с "Шахтером" рассчитано до конца 2026 года.

В сезоне 2022/23 Мудрик сыграл в составе "Шахтера" 16 матчей, забил 8 голов и отдал 8 ассистов.

Напомним, этим летом была информация, что английский клуб "Брентфорд" был готов заплатить "Шахтеру" 30 миллионов евро за Мудрика, однако руководство "горняков" тогда наставивало на сумме в 50 миллионов евро.

Также в летнее трансферное окно Михаила Мудрика пытался заполучить "Байер". 21-летний футболист даже дал согласие на переход в немецкий клуб, однако договориться с руководством "Шахтера" о переходе украинца "фармацевтам" в итоге не удалось.

Кроме того, СМИ писали об интересе к Мудрику со стороны лондонского "Арсенала", "Ньюкасла", "Ювентуса", ПСЖ, "Эвертона" и мадридского "Реала".

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