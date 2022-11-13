"Шахтер" и "Заря" не смогли воспользоваться осечкой "Днепра-1".

В воскресенье, 13 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу были сыграны пять матчей.

В стартовом матче игрового дня лидер чемпионата "Днепр-1" сыграл вничью с полтавской "Ворсклой". Поединок проходил на стадионе "Минай" и завершился со счетом 1:1.

Открыли счет в игре подопечные Александра Кучера. На 25-й минуте днепрян вывел вперед Александр Пихаленок. Однако удержать победу номинальным гостям не удалось. На 67-й минуте Василий Кравец спас "Ворсклу" от поражения.

Таким образом, "Днепр-1" прервал свою выигрышную серию в УПЛ, которая составляла четыре поединка.

Сенсационно в этом туре потеряло очки и киевское "Динамо". Команда Мирчи Луческу в домашней игре не смогла обыграть "Колос".

В первой половине встречи хозяева активно прессинговали ворота соперника. Киевляне нанести 12 ударов, 8 из которых пришлись в створ, однако ни один из них не оказался результативным.

Во второй половине встречи игра выровнялась, и моменты появились уже у гостей. Повлияло на это удаление центрального защитника "Динамо" Дениса Попова.

Несмотря на игру в меньшинстве, киевляне пытались вырвать для себя победу, однако матч так и завершился вничью.

Не смог воспользоваться осечкой "Днепра-1" в этом туре и сократить отставание от лидера донецкий "Шахтер". "Горняки" в зрелищном матче сыграли вничью с "Зарей" (2:2).

Подопечные Игора Йовичевича забили быстрый гол, автором которого стал Артем Бондаренко. Оказавшись в роли отстающих, подопечным Патрика ван Леувена удалось восстановить паритет голом в раздевалку. Голом в ворота "Шахтера" отметился воспитанник "горняков" Игорь Кирюханцев, который с недавних пор защищает цвета "Зари".

Сразу после перерыва Кирюханцев отдал голевую передачу на Сергея Булецу который вывел луганчан вперед. Затем случились два чистых гола "оранжево-черных" которые были отменены.

Но даже это не помешало дончанам отыграться. Валерий Бондарь с передачи Михаила Мудрика сделал счет 2:2 который продержался до самого конца.

Также в этот игровой день состоялись матчи "Александрии" против "Вереса" (3:2) и "Металлиста-1925" с "Ингульцом" (2:1).

Результаты всех матчей 13-го тура УПЛ

"Ворскла" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Кравец, 67 - Пихаленок, 25

"Ворскла": Потрошитель, Пердута, Зайков, Яворский, Кравец, Скляр (Павлюк, 38), Челядин (Толи, 81), Олейник, Юрченко (Фелипе, 81), Бацула, Стапанюк

"Днепр-1": Валеф, Адамюк (Бузанелло, 59), Сваток, Сарапий, Амаш, Рубчинский (Гомес, 70), Когут (Логинов, 70), Танчик, Пихалонок, Громов (Назаренко, 50), Довбик

Предупреждения: Челядин, 45, Юрченко, 74 – Гомес, 80

Обзор матча:

"Динамо" - "Колос" - 0:0

"Динамо": Бущан, Овчаренко (Дубинчак, 65), Д. Попов, Сидорчук, Кабаев (Лонвейк, 65), Шепелев (Сирота, 70), Цыганков, Караваев, Забарный, Буяльский, Беседин (Гармаш, 46)

"Колос": Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько (Задоя, 81), Ореховский (Богданов, 70), Болбат, Мякушко, Ильин, Безбородько (К. Попов, 70)

Предупреждения: Д. Попов (25), Кабаев (48) – Ореховский (14), Ильин (26), Болбат (83)

Удаление: Д.Попов (68, вторая желтая карточка)

Обзор матча:

"Шахтер" - "Заря" - 2:2

Голы: Бондаренко, 13, Бондарь, 64 - Кирюханцев, 45+1, Булеца, 46

"Шахтер": Трубин, Бондарь, Кривцов (Тейлор, 84), Матвиенко, Михайличенко, Степаненко (Петряк, 84), Судаков, Бондаренко, Крыськив (Назарина, 59), Мудрик, Траоре (Сикан, 59)

"Заря": Мацапура, Данченко, Бутко, Батагов, Вантух (Снурницын, 70), Булеца (Антюх, 70), Бражко, Чурко, Кирюханцев (Алибеков, 81), Мишнев (Михайленко, 81), Лунев (Русин, 60)

Предупреждения: Траоре, Мудрик - Антюх

Обзор матча:

"Металлист-1925" - "Ингулец" - 2:1

Голы: Русин, 40, Безуглый, 79 - Козак, 23

"Металлист-1925": Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Кравченко (Вачиберадзе, 74), Русин, Габелок (Ткачук, 89), Ременюк (Дмитренко, 74), Зубков (Чирук, 64)

"Ингулец": Паламарчук, Нагиев, Ковалев, Павлов, Сакив, Клименко (Кучеренко, 46), Запорожец (А. Близниченко, 72), Кухарук (Поспелов, 89), Козак (В. Близниченко, 67), Марусич, Смоляков

Предупреждения: Мозиль, 87, Мартынюк, 90+2, Чирук, 90+3 - А. Близниченко, 75

Обзор матча:

"Александрия" - "Верес" - 3:2

Голы: Мирошниченко, 18, Цуриков, 80, Костышин, 90+7 - Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1

"Александрия": Горох, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков, Ковалец (Волошин, 40), Рыбалка (Демченко, 90+9), Дрышлюк, Авагимян (Шулянский, 46), Кобзарь (Костышин, 73), Кожушко (Скорко, 73)

"Верес": Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский (В. Шарай, 70), Лебеденко (С. Шарай, 69 (Курко, 77)), Пасич, Шестаков (Гайдучик, 48)

Предупреждения: Авагимян - Лебеденко, В. Шарай, Пасич

Обзор матча:

Турнирное положение команд

После 13-ти туров "Днепр-1" идет на первом месте с 32-мя очками. Ни один из коллективов не смог воспользоваться потерей очков в исполнении днепрян. "Шахтер" продолжает идти вторым с 27-ю очками, в то время как "Заря" отстает на четыре балла, сыграв при этом на один матч больше. "Александрия" занимает четвертое место, заработав 23 очка.

"Динамо" занимает лишь пятое место с 20-ю баллами, а "Колос" находится на седьмой строчке, набрав 16 очков. "Ворскла" идет на 9-й строчке с 15-ю баллами.

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