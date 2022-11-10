"Динамо" впервые в сезоне поднялось в топ-5 в турнирной таблице УПЛ.

В четверг, 10 ноября, были сыграны заключительные три матча 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

ФК "Львов" неожиданно одержал победу над "Рухом" во львовском дерби со счетом 2:1.

Голами в составе победителей отличились Владислав Бугай и Борис Крушинский. Единственный гол "Руха" забил Таллес.

Эта победа стала первой для "Львова" в истории дерби в рамках УПЛ, до этого было 2 ничьих и одно поражение.

"Львов" - "Рух" - 2:1

Голы: Бугай, 10, Крушинский, 32 - Таллес, 49

"Львов": Ильющенков, Муравский, Васильев, Никитюк, Грисьо, Шишко, Мильченко, Полегенько, Бойко, Крушинский (Мышенко, 57), Бугай (Нич, 67)

"Рух": Паньков, Федорчук (Притула, 87), Дидык (Слюбик, 87), Роман, Довгий, Слюсар, Лях, Енобахар (Бойчук, 41), Соломон (Карабин, 87), Таллес (Альваренга, 74), Климчук

Обзор матча:

"Минай" в рамках 12-го тура УПЛ принимал на своем поле одесский "Черноморец".

Подопечные Романа Григорчука, занимавшие последнее место в чемпионате, смогли одержать долгожданную первую победу в сезоне благодаря раннему голу с пенальти.

На 5-й минуте результативным ударом с одиннадцатиметровой отметки отличился Илья Путря. Одесской команде пришлось доигрывать матч в меньшинстве, после того как на 71-й минуте за вторую желтую карточку был удален Джеймс Манджрекар, но хозяева поля не сумели воспользоваться численным преимуществом.

"Минай" - "Черноморец" - 0:1

Гол: Путря, 5 (пен.)

"Минай": Бандура, Трубочкин (Рогозинский, 79), Кулиев (Кравчук, 87), Воробчак (Дмитрук, 68), Твердохлеб (Колесник, 79), Немчанинов, Горин, Коломоец (Вишневский, 46), Хахлев, Гончар, Витенчук

"Черноморец": Непогодов, Ермаков, Манджрекар, Путря, Наумец, Кравченко, Бобко (Политыло, 68), Плакса (Белый, 75), Брагару, Салюк, Кубемба (Гладкий, 85)

Предупреждения: Трубочкин, 73, Дмитрук, 83 - Манджрекар, 47, Кубемба, 81, Непогодов, 90+4

Удаление: Манджрекар, 71

Обзор матча:

В заключительном матче 12-го тура УПЛ киевское "Динамо" уверенно обыграло "Александрию".

Счет в поединке открыл Виталий Буяльский, который отличился на 10-й минуте встречи. Во втором тайме преимущество "бело-синих" удвоил Джастин Лонвейк, забивший на 73-й минуте после паса Виктора Цыганкова. В концовке встречи Владимир Шепелев забил третий мяч "Динамо".

"Александрия" смогла забить гол престижа в компенсированное ко второму тайму время, отличился Артем Шулянский.

"Динамо" - "Александрия" - 3:1

Голы: Буяльский, 10, Лонвейк, 73, Шепелев, 90 - Шулянский, 90+2

"Динамо": Нещерет, Кендзера (Караваев, 84), Забарный, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 69), Шепелев, Сидорчук, Цыганков, Буяльский (Гармаш, 60), Кабаев (Лонвейк, 69), Ванат (Беседин, 84)

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Рыбалка (Дришлюк, 78), Калитвинцев (Авагимян, 54), Ковалец (Кобзар, 78), Кожушко, Третьяков

Обзор матча:

Эта победа стала для "Динамо" третьей подряд - до этого были победы над "Кривбассом" (3:1) и "Черноморцем" (3:0).

Таким образом, команда Мирчи Луческу вышла на 5-ю позицию в турнирной таблице, набрав 19 очков. Отставание от лидера "Днепра-1" - 12 пунктов, но у "Динамо" еще есть матч в запасе.

"Черноморец" остался на последней строчке в турнирной таблице УПЛ, но теперь имеет в своем активе шесть очков. "Минай" с девятью баллами занимает 14-е место. "Львов" поднялся на 12-е место, набрав девять очков. "Рух" же идет на десятом месте, имея 11 баллов.

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