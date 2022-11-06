Голы Цыганкова, Буяльского и Ваната принесли "Динамо" три очка в 11-м туре УПЛ.

В воскресенье, 6 ноября, были сыграны три матча в рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу.

В первой встрече игрового дня "Днепр-1" одержал волевую победу в поединке против "Миная".

Первый тайм получился без забитых голов, зато во второй половине встречи команды порадовали телезрителей сразу четырьмя забитыми голами.

Сначала неожиданно Назарий Воробчак вывел ужгородцев вперед, после чего забивали только номинальные хозяева. Эдуард Сарапий сравнял счет, а Алексей Гуцуляк, вышедший на поле несколькими минутами ранее, подарил преимущество своей команде. Установил окончательный счет на табло Янис Амаш.

"Днепр-1" - "Минай" - 3:1

Голы: Сарапий, 66, Гуцуляк, 67, Амаш, 74 - Воробчак, 62

"Днепр-1": Валеф, Адамюк (Кононов, 89), Сваток (Гомеш, 83), Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский (Когут, 65), Назаренко (Гуцуляк, 65), Пихаленок (Логинов, 89), Амаш, Довбик

"Минай": Бандура, Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин, Витенчук, Хахлев, Воробчак (Касимов, 83), Твердохлеб (Байдал, 78), Кулиев (Рогозинский, 83), Вишневский (Колесник, 61)

Обзор матча:

Киевское "Динамо" в 11-м туре одержало разгромную победу над одесским "Черноморцем".

Первый гол "бело-синих" в противостоянии с "моряками" забил Виктор Цыганков, реализовавший пенальти на 25-й минуте встречи.

В дебюте второго тайма гол Виталия Буяльского помог киевлянам удвоить свое преимущество. Точку в матче поставил Владислав Ванат, который реализовал пенальти уже в компенсированное ко второму тайму время.

"Черноморец" - "Динамо" - 0:3

Голы: Цыганков, 25 пен, Буяльский, 48, Ванат, 90+6 пен

"Черноморец": Непогодов, Селин (Салюк, 69), Джеймс, Белый, Путря, С. Кравченко (Войтиховский, 81), Политило (Плакса, 46), Кузик, Бобко (Наумец, 46), Брагару, Гладкий (Кубемба,69)

"Динамо": Нещерет, Караваев (Вивчаренко, 63), Попов (Сирота, 46), Забарный, Кендзера (Н. Кравченко, 69), Сидорчук (Перрис, 80), Кабаев (Гармаш, 46), Лонвейк, Буяльский, Цыганков, Ванат

Предупреждения: Джеймс, 30, Кравченко, 33 – Лонвейк, 19, Сидорчук, 53

Обзор матча:

Также в этот игровой день криворожский "Кривбасс" встречался с "Рухом". Игра проходила во Львове и завершилась победой "желто-черных" со счетом 2:1.

Футболисты "Кривбасса" первыми открыли счет в поединке, отличился Волошин, однако взять очки команде Юрия Вернидуба так и не удалось.

Голы Слюсара и Сапуги принесли волевую победу "Руху", а с ней и три очка.

"Рух" - "Кривбасс" - 2:1

Голы: Слюсар, 53, Сапуга, 57 - Волошин, 48

"Рух": Панькив, Роман, Дидык, Слюсар, Лях, Довгий, Сапуга, Соломон-Отабор (Карабин, 85), Таллес (Федорчук, 78), Альваренга (Бойчук, 64), Климчук

"Кривбасс": Сарнавский, Якимец (Понедельник, 46), Ловрич, Стецков, Дибанго, Хомченовский, Татарков (Устименко, 67), Капич, Задерака (Микитишин, 67), Дебелко, Волошин (Банада, 88)

Предупреждения: Спауга, Роман, Лях - Дебелко, Стецков

Удаление: Сапуга (вторая желтая)

Обзор матча:

Победа над "Черноморцем" позволила "Динамо" подняться на 6-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе "бело-синих" 16 набранных очков. "Днепр-1" с 28 баллами идет на первом месте.

Львовский "Рух" с 11 очками занимает 10-е место в чемпионате, "Минай" (9 очков) - 12-й. "Кривбасс" за 10 матчей заработал 6 очков и занимает 13-е место, "Черноморец" с 3 баллами - последний.

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