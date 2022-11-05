Победа позволила "Заре" выйти на второе место в турнирной таблице УПЛ.

В субботу, 5 октября, в рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу луганская "Заря" в номинально домашнем матче играла против харьковского "Металлиста".

Игра проходила в Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Зари".

Счет в игре был открыт на 58-й минуте, голом с пенальти отличился Евгений Пидлепенец. На 72-й минуте встречи "Заре" удалось сравнять счет в матче - гол забил Вячеслав Чурко. Спустя всего две минуты "желто-синие" вновь повели в счете - гол в ворота хозяев поля забил Сергей Панасенко.

Казалось, что "Металлист" возьмет три очка в этом противостоянии, однако в концовке встречи все перевернулось с ног на голову. На 89-й минуте матча Мишнев сравнял счет в поединке, а на 90+3 минуте гол Шахова принес "Заре" победу в противостоянии.

"Заря" - "Металлист" - 3:2

Голы: Чурко, 72, Мишнев, 89, Шахов, 90+3 - Пидлепенец, 58, Панасенко, 74

"Заря": Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Бражко, Русин, Булеца, Кирюханцев, Нагнойный

Запасные: Турбаевский, Жилкин, Мишнев, Алибеков, Лунев, Смиян, Снурницын, Алефиренко, Хлань, Антюх, Михайленко, Шахов

"Металлист": Костик, Мизюк, Ралюченко, Романюк, Каплиенко, Танковский, Чидомере, Панасенко, Пидлепенец, Картушов, Демченко

Запасные: Зновенко, Ярош, Багачанский, Порох, Шамич, Рязанский, Пико, Клименчук, Шопин

Обзор матча:

В параллельном матче "Александрия" на своем поле одержала разгромную победу над "Колосом".

В составе хозяев поля по два гола забили Максим Третьяков и Сергей Рыбалка, за "Колос" единственный гол в матче забил Павел Ориховский.

"Александрия" - "Колос" - 4:1

Голы: Рыбалка, 8, 69, Третьяков, 61, 73 - Ориховский, 53

"Александрия": Билык, Бабогло, Мирошниченко, Дячук, Шулянский, Демченко, Цуриков, Рыбалка, Ковалец, Калитвинцев, Третьяков

Запасные: Горох, Дришлюк, Волошин, Кожушко, Костышин, Скорко, Мартынюк, Копина, Бондаренко, Кобзарь, Ермаков, Мустафаев

"Колос": Волынец, Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Ориховский, Кузык, Смирный, Ильин, Лысенко

Запасные: Фесюн, Гончеренко, Черноморец, Золотов, Задоя, Богданов, Мякушко, Болбат, Исаенко, Безбородько, Попов

Победа над "Металлистом" позволила "Заре" подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ. В активе луганского клуба 22 набранных очка.

"Александрия" с 20 очками занимает четвертую позицию, "Колос" с 15 баллами идет на пятой строчке. У "Металлиста" за 10 сыграных матчей 14 набранных очков. Харьковчане остались на 7-й позиции в турнирной таблице.

В следующем туре УПЛ "Заря" сыграет против "Ингульца", "Александрия" померяется силами с киевским "Динамо", "Колос" встретится с "Днепром-1", а "Металлист" в харьковском дерби сыграет против "Металлиста-1925".

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