"Динамо" уверенно обыграло "Кривбасс" в 10-м туре УПЛ.

В воскресенье, 30 октября, в рамках 10-го тура чемпионата Украины по футболу были сыграны три поединка.

"Днепр-1" в номинально домашнем матче одержал победу над одесским "Черноморцем" со счетом 1:0.

Единственный гол в составе команды Александра Кучера на 23-й минуте встречи забил Александр Пихаленок.

Отметим, в текущем сезоне чемпионата Украины "Днепр-1" не потерпел ни одного поражения. Подопечные Александра Кучера добыли 8 побед и один раз сыграли вничью.

"Днепр-1" - "Черноморец" - 1:0

Гол: Пихаленок, 23

"Днепр-1": Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш (Когут, 78), Бабенко, Рубчинский, Пихаленок (Балули, 85), Назаренко, Довбик

"Черноморец": Непогодов, Ермаков, Джеймс, Селин (Салюк, 74), Путря (Штогрин, 85), Кравченко, Политило (Кубемба, 85), Брагару, Бобко (Плакса, 85), Бадибанга (Наумец, 43), Гладкий

Предупреждения: Сваток, 20, Сарапий, 72 – Бадибанга, 40, Гладкий, 43

Обзор матча:

В другом матче этого тура УПЛ харьковский "Металлист" на выезде не смог удержать победу в игре против ФК "Львов".

"Желто-синие" открыли счет на 9-й минуте игры благодаря голу Максима Прядуна. Однако во втором тайме форвард "Металлиста" стал антигероем, ведь получил красную карточку и оставил свою команду играть в меньшинстве.

Получив преимущество, львовский коллектив создал несколько моментов, один из которых реализовал Ременяк. Благодаря этому голу "Львов" ушел от поражения.

"Львов" - "Металлист" - 1:1

Голы: Прядун, 9 - Ременяк, 78

"Львов": Илюьющенков, Муравский, Васильев, Никитюк, Мильченко, Крушинский, Мышенко, Грисьо, Полегенько, Бугай, Ныч

"Металлист": Костик, Каплиенко, Порох, Мизюк, Шопин, Чайковский, Танковский, Демченко, Картушов, Подлепенец, Прядун

Удаление: Прядун, 61

Обзор матча:

В заключительном матче игрового дня киевского "Динамо" на своем поле обыграло криворожский "Кривбасс" со счетом 3:1.

Голами в составе киевлян отличились Владислав Ванат на 20-й минуте игры и Виталий Буяльский на 22-й и 59-й минутах. Единственный гол в составе "Кривбасса" забил Дебелко в компенсированное к первому тайму время.

"Динамо" - "Кривбасc" - 3:1

Голы: Ванат, 20, Буяльский, 22, 59 - Дебелко, 45+1

"Динамо": Нещерет, Караваев (Вивчаренко, 64), Попов, Забарный, Тымчик (Кендзера, 64), Сидорчук, Гармаш (Лонвейк, 71), Кабаев (Перрис, 64), Цыганков, Буяльский (Шепелев, 82), Ванат

"Кривбасс": Сарнавский, Якимец, Ловрич, Семенов, Дибанго, Капич, Хомченовский, Задерака (Микитишин, 71), Банада (Шевченко, 71), Татарков, Дебелко

Обзор матча:

После 10-ти туров "Днепр-1" занимает первую строчку в турнирной таблице с 25 очками в активе. "Металлист" сыграл 9 матчей, в которых заработал 14 очков и занимает 5-е место. Киевское "Динамо" поднялось на две строчки и теперь занимает 7-е место с 13 баллами.

"Кривбасс" и "Львов" имеют в своем активе по 6 очков и занимают 13-е и 14-е места соответственно. Одесский "Черноморец" идет на 16-м месте, набрав всего 3 балла.

Турнирная таблица УПЛ

Украинская Премьер-лига 2022-2023: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 августа. Чемпионат проводится в 32-й раз в истории.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Шахтер".

В гонке бомбардиров лидирует хавбек "Динамо" Виталий Буяльский - 7 голов. У форварда "Металлиста" Максима Прядуна и нападающего "Днепра-1" Артема Довбика - по 6 забитых голов.

В этом сезоне в УПЛ играют 16 команд, матчи чемпионата пройдут в два круга (30 туров). Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Участие в новом сезоне УПЛ не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь". Из Первой лиги в УПЛ вышли "Металлист" и "Кривбасс".

Все матчи чемпионата Украины по футболу в условиях военного времени проходят без зрителей.

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