"Днепр-1" победил "Аполлон" в пятом туре Лиги конференций.

В четверг, 27 октября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги конференций "Днепр-1" принимал кипрский "Аполлон".

Номинально домашний для днепрян матч проходил в словацком Кошице и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке на 39-й минуте на свой счет записал Александр Пихаленок. Хавбек сборной Украины нанес потрясающий удар из-за пределов штрафной под дальнюю штангу, с которым не смог справиться вратарь соперника.

Видео дня

"Днепр-1" - "Аполлон" - 1:0

Гол: Пихаленок, 39

"Днепр-1": Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш, Рубчинский (Когут, 70), Бабенко, Танчик (Кононов, 82), Пихаленок (Логинов, 86), Назаренко (Бузанелло, 86), Довбик

Аполлон: Йованович, Кабрал (Жради, 80), Кирьяку, Йованович, Алесами, Колль, Шполярич (Хаммас, 68), Питтас, Онженда (Дабо, 68), Йостен (Ва, 68), Хенти (Дигини, 68)

Предупреждения: Йованович, Дигини

Удаление: Жради, 88 (грубая игра)

Обзор матча:

Победа над "Аполлоном" позволила команде Александра Кучера досрочно оформить выход в плей-офф Лиги конференций. Более того, украинский клуб еще может занять первое место в своей группе и получить прямую путевку в 1/8 финала турнира, если в последнем туре сможет обыграть "АЗ".

За пять сыгранных туров "Днепр-1" набрал 10 очков и занимает второе место в группе Е. Первая строчка за нидерландским "АЗ Алкмаар" - 12 очков. На третьем месте расположился "Аполлон" с 4 баллами, а на последнем "Вадуц" - 2 балла.

Поединок шестого тура Лиги конференций "АЗ Алкмаар" - "Днепр-1" запланирован на 3 ноября.

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