Победа над "Аполлоном" позволит "Днепру-1" выйти в плей-офф турнира.

В четверг, 27 октября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций "Днепр-1" сыграет против кипрского клуба "Аполлон".

Номинально домашний поединок "Днепр-1" проведет в словацком городе Кошице. Обслужит поединок португальская бригада судей во главе с Антониу Нобре. Помогать ему будут ассистенты Педру Рибейру и Нелсон Перейра.

Для команды Александра Кучера этот поединок может стать ключевым, ведь если "Днепр-1" одержит победу в предстоящей встрече, то гарантирует себе еврокубковую весну, и тогда в заключительном туре будет решающее сражение с нидерландским "АЗ" за первое место и прямой выход в 1/8 финала турнира.

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В текущем розыгрыше Лиги конференций команда Александра Кучера стартовала с поражения от нидерландского "АЗ" (0:1), затем была ничья с "Вадуцом" (2:2) и победа над "Аполлоном" (3:1). В четвертом туре днепряне в компенсированное время вырвали победу над "Вадуцом" (2:1).

"Аполлон" в первом туре группового раунда Лиги конференций сыграл в безголевую ничью с "Вадуцом" (0:0), а затем последовали поражения от "Днепра-1" (1:3) и "АЗ" (2:3). В четвертом туре "Аполлону" удалось взять реванш у нидерландского клуба (1:0) и продолжить борьбу за второе место в квартете. В игре против "Днепра-1" киприотов устроит только победа, в противном случает матч последнего тура против "Вадуца" уже не будет иметь никакого турнирного значения.

Днепр-1 - Аполлон: прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка украинскую команду. Так, на победу "Днепра-1" аналитики дают коэффициент 1,98, ничья оценивается коэффициентом 3,45, а победа "Аполлона" - 3,85.

Согласно прогнозам букмекеров, наиболее вероятными исходами матча считаются: ничья 1:1 (коэффициент - 7,10) или минимальная победа команды Александра Кучера со счетом 1:0 (коэффициент - 7,40).

На гол "Днепра-1" в матче против "Аполлона" принимаются ставки с коэффициентом - 1,22. Коэффициент на гол хозяев поля - 1,47.

Днепр-1 - Аполлон: трансляция

В Украине в прямом эфире матч Лиги конференций между "Днепром-1" и кипрским клубом "Аполлон" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Днепр-1 - Аполлон: перед матчем

За 4 сыгранных тура "Днепр-1" набрал 7 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы Е. "Аполлон" с 4 баллами идет на третьей строчке. Лидирует в квартете нидерландский "АЗ", в активе которого 9 очков, на последней строчке идет "Вадуц" - 2 балла.

Перед игрой против "Аполлона", команда Александра Кучера одержала победу в матче 9-го тура УПЛ против "Металлиста" (1:0). После 9-ти туров "Днепр-1" лидирует в чемпионате Украины, опережая "Шахтер" на три балла.

"Аполлон" в чемпионате Кипра накануне встречи с днепрянами сенсационно потерял очки в игре с "Олимпией" из Никосии (1:1). После 8-ми туров "бело-синие" занимают 4-ю строчку в турнирной таблице, отставая от лидера на пять баллов.

В игре против "Аполлона" Александр Кучер не сможе рассчитывать на Валерия Лучкевича, который получил травму и Эмильяно Пуриту.

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