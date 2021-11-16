Опорный полузащитник "Барселоны" и Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич не сыграет против Украины в судьбоносном поединке.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина.
Об этом сообщил авторитетный журналист Харис Мрконья в своем Twitter. Заметим, что Пьянич отсутствует в заявке на сегодняшнюю игру.
Напомним, что Миралем был звездой "Ювентуса", а теперь выступает на правах аренды в турецком "Бешикташе", но его контракт принадлежит "Барселоне".
Боснийцы уже, кроме Пьянича, имеют серьезные кадровые потери перед матчем с Украиной. Эдин Джеко и Сеад Колашинац угодили в лазарет.
31-летний Пьянич согласно авторитетному порталу Transfermarkt является самым дорогим игроком своей сборной - его стоимость составляет 18 миллионов евро.
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Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем
- Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.
- Во Львове команды в октябре расписали ничью. Это будет вторая личная встреча сборных.
После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе третье место, набрав 9 очков. У Финляндии после аналогичного количества матчей - 11 очков. У боснийцев - 7 баллов и они потеряли даже математические шансы на выход на чемпионат мира, ведь сенсационно уступили финнам.
Обслужит поединок один из лучших арбитров мира.
Ранее УНИАН сообщал о возможных вариантах, которые позволят Украине занять вторую строчку в группе и выйти в плей-офф.