Миралем Пьянич оказался вне заявки своей команды.

Опорный полузащитник "Барселоны" и Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич не сыграет против Украины в судьбоносном поединке.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина.

Об этом сообщил авторитетный журналист Харис Мрконья в своем Twitter. Заметим, что Пьянич отсутствует в заявке на сегодняшнюю игру.

Напомним, что Миралем был звездой "Ювентуса", а теперь выступает на правах аренды в турецком "Бешикташе", но его контракт принадлежит "Барселоне".

Боснийцы уже, кроме Пьянича, имеют серьезные кадровые потери перед матчем с Украиной. Эдин Джеко и Сеад Колашинац угодили в лазарет.

31-летний Пьянич согласно авторитетному порталу Transfermarkt является самым дорогим игроком своей сборной - его стоимость составляет 18 миллионов евро.

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Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Автор: Артем Будрин